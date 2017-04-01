Власти Сочи готовят иск о сносе многоэтажного самостроя

Земельный участок площадью 559 квадратных метров, находящийся в муниципальной собственности, был сдан в аренду Ирине Торосян и Василию Магащуку для строительства жилого дома площадью не более 353 метров и количеством этажей не более трех.



Проверка показала, что на участке проводятся строительно-монтажные работы по возведению объекта капитального строительства. Уже установлены конструкции ориентировочной площадью застройки 390 кв.м.



Составлен протокол об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в отдел правового обеспечения управления муниципального земельного контроля администрации города для подготовки искового заявления в суд о сносе самовольной постройки.



Подготовлено письмо в управление МВД РФ по Краснодарскому краю для принятия мер по пресечению самоуправных действий застройщика, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.