Власти Сочи готовят иск о сносе многоэтажного самостроя
Незаконная стройка в районе санатория «Известия» остановлена.
Незаконная стройка в районе санатория «Известия» остановлена.
Земельный участок площадью 559 квадратных метров, находящийся в муниципальной собственности, был сдан в аренду Ирине Торосян и Василию Магащуку для строительства жилого дома площадью не более 353 метров и количеством этажей не более трех.
Проверка показала, что на участке проводятся
Составлен протокол об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в отдел правового обеспечения управления муниципального земельного контроля администрации города для подготовки искового заявления в суд о сносе самовольной постройки.
Подготовлено письмо в управление МВД РФ по Краснодарскому краю для принятия мер по пресечению самоуправных действий застройщика, сообщает