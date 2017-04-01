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20:45 (мск), источник: Югополис

Власти Сочи готовят иск о сносе многоэтажного самостроя

Незаконная стройка в районе санатория «Известия» остановлена.

Земельный участок площадью 559 квадратных метров, находящийся в муниципальной собственности, был сдан в аренду Ирине Торосян и Василию Магащуку для строительства жилого дома площадью не более 353 метров и количеством этажей не более трех.

Проверка показала, что на участке проводятся строительно-монтажные работы по возведению объекта капитального строительства. Уже установлены конструкции ориентировочной площадью застройки 390 кв.м.

Составлен протокол об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в отдел правового обеспечения управления муниципального земельного контроля администрации города для подготовки искового заявления в суд о сносе самовольной постройки.

Подготовлено письмо в управление МВД РФ по Краснодарскому краю для принятия мер по пресечению самоуправных действий застройщика, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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