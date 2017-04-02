На выплату подъемных медикам выделено 10 млн рублей

Наши эксперты — политики, экономисты, общественные деятели, а также журналисты и блогеры. Специально для вас они составили рейтинг и антирейтинг — плюсы и минусы минувших семи дней. Но выводы делать не только им, но и вам, зрителям. Победы и поражения, радости и разочарования — в нашей рубрике «Экспертиза недели».

И начнем наш рейтинг с хороших новостей для фельдшеров. Они могут получить по 500 тысяч рублей. Эти деньги выдадут им в качестве подъемных, если они согласятся работать на селе. Конечно, специалистам предстоит пройти строгий отбор в областном министерстве здравоохранения. Критерии — возраст до 50 лет, диплом о среднем образовании по специальности «лечебное дело». Но самое главное — работать в деревне придется в течение пяти лет.

Владимир Бурматов, депутат Государственной думы: «Мы очень рассчитываем, что для наших сельских территорий это позволит ликвидировать дефицит кадров, который сейчас ощущается в фельдшерских пунктах очень серьезно. До этого на село фельдшеры ехать не хотели».

Сейчас в местных фельдшерских пунктах вакантными остаются более 130 рабочих мест.

Сергей Зырянов, директор челябинского филиала РАНХиГС: «Через какое то время мы перестанем ощущать нехватку этих специалистов, а люди получат возможность вовремя получать первичную медицинскую помощь».

На выплату подъемных в региональной казне зарезервировали 10 миллионов рублей. Но это только начало, уверяют чиновники. Кстати, на этой недели парламентарии отчитались о том, куда тратили бюджетные деньги в прошлом году. И это второе место в нашем рейтинге. Сейчас объясню почему. Во-первых, удалось сократить дефицит бюджета до 165 миллионов рублей. Для сравнения — в 2013 году расходы превышали доходы на 11 миллиардов рублей. Во-вторых, 70 процентов областной казны потрачено на решение социальных вопросов.

Александр Гончаров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области: «Основная часть, конечно, это траты на содержание и на строительство детских садов, школ новых, на зарплату бюджетникам».

Выход южноуральской хоккейной команды в финал Кубка Гагарина — на третьем месте нашего рейтинга побед недели. В полуфинале магнитогорский «Металлург» без особых проблем одолел казанский «Ак Барс». И сейчас за магнитогорцев болеет, пожалуй, вся область. Ведь если им удастся завоевать главный трофей континентальной лиги, сталевары станут самыми титулованными игроками. Команда уже два раза выигрывала в финале. На этот раз ее соперником станет грозный СКА из Санкт-Петербурга. Что говорить про самих игроков, они сейчас настоящие звезды, и не только в Магнитогорске. Фамилии Мозякина и Зарипова, у всех на слуху.

Дмитрий Меркулов, директор филиала ГТРК г. Магнитогорска: «Мозякин с Зариповым в очередной раз доказали наставнику казанцев, что они не только от ворот до ворот добегать в состоянии, но и забивать. Красиво и по многу. В процессе продвижения к финальной серии весь город становится по-настоящему хоккейным».

Ну, а теперь перейдем к разочарованиям и поражениям недели. И на первом месте — опять хоккеисты, только юные. И повод далеко не спортивный. После обеда в одной из челябинских гостиниц почти все воспитанники хоккейной школы из Казахстана почувствовали себя плохо. Симптомы у всех одинаковые, похожие на кишечную инфекцию.

Сергей Зырянов, директор челябинского филиала РАНХиГС: «Когда мы имеем дело с детьми, приглашаем их на мероприятия, недостаточно одноразового контроля, чтобы убедиться, что на протяжении всех соревнований дети будут чувствовать себя хорошо. Нужно пятикратно, семикратно все проверять, в том числе качество пищи, воды, которую пьют в номерах».

Игорь Белехов, Генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний: «А мы вообще знаем, что едим в общепите, пусть в данном конкретном случае — ресторанном, по идее — самого высокого качества? Разве это нормально, что с точки зрения контроля за качеством этот вид малого бизнеса ничем не отличается от производства кирпича?».

И следующая новость не обрадует автомобилистов. Страховщики предлагают повысить стоимость ОСАГО в 10 регионах, в том числе — и в Челябинской области. Причем сразу в два раза. Если сейчас средняя цена страховки — около 8 тысяч рублей, то может вырасти до 16 тысяч. Повышение объясняют высокой аварийностью на дорогах и якобы страховые компании несут убытки. Однако эксперты считают, что это приведет к тому, что ОСАГО начнут чаще покупать у мошенников.

Игорь Белехов, Генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний: «Болезнь лучше предупредить, чем ее потом лечить. Именно из-за дорог, которые стали причиной аварийности транспорта, такие нововведения по ОСАГО ни к чему хорошему не приведут».

А в Троицке, как выразились наши эксперты, горожане живут в условиях раннего средневековья. В их домах нет питьевой воды. И это — третье место нашего антирейтинга.

Владимир Бурматов, депутат Государственной думы: «Я написал несколько запросов, в том числе в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, чтобы они провели проверку, именно в федеральные, так как региональными здесь не обойтись».

Дело в том, что предполагаемый виновник коммунальной засухи находится в другом регионе. И портит жизнь Троичанам чуть ли не каждую весну.