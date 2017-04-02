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10:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

В балансе банка «Енисей» образовалась «дыра» в 4,8 млрд рублей

В середине апреля начнётся суд о признании банка банкротом.

Источник: Reuters

13 апреля Красноярский арбитражный суд рассмотрит дело по проверке обоснованности заявления Центробанка о признании банка «Енисей» банкротом. Заявление поступило ещё месяц назад.

Напомним, 9 февраля у красноярского банка была отозвана лицензия.

Как выяснилось, совокупная разница между величиной обязательств и активов «Енисея» составила 4,787 миллиарда рублей.

Активы банка по результатам обследования на 9 февраля 2017 года составили 1,063 миллиарда рублей, обязательства — 5,851 миллиарда рублей.

Кстати, на 1 января банк занимал 147 место в банковской системе РФ с активами 69,3 млрд рублей, собственные средства составляли 1,9 млрд рублей, средства населения — 3,3 млрд рублей.

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