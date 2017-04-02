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10:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На перезапуск ликероводочного завода «Минал» потребуется 150 млн рублей

История минусинского завода началась в 1863 году.

Запуск первой линии ликероводочного завода «Минал» в Минусинске, работа которого была остановлена в 2013 году, потребует 150 млн рублей первоначальных инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Дмитрий Меркулов.

«Сейчас идет переоформление имущественного комплекса на муниципальное предприятие. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами», — сообщил Меркулов. По его словам, муниципалитет выкупил за 30 млн рублей имущественный комплекс остановленного завода, чтобы сохранить его от дробления и распродажи по частям.

История минусинского завода началась в 1863 году, в конце XIX века его продукция представлялась на международных выставках. В советское время Минусинский ЛВЗ входил в число восьми основных производителей алкоголя в стране. В 1994 году после слияния Минусинского ЛВЗ и Знаменского спиртзавода было образовано АО «Минал» с производственными мощностями 1,2 млн декалитров ликероводочных изделий и 1 млн декалитров спирта в год. В 2010 году завод, находившийся под управлением Росспиртпрома, за 48,77 млн рублей выкупила компания «Байкалфарм». В декабре 2013 года производство на заводе было остановлено из-за финансовых проблем.

На минувшей неделе также стало известно, что у еще одного крупного предприятия на юге края сменился владелец. Новым владельцем «Шушенской марки» стала компания СТК, в собственности которой находятся ликероводочные заводы во Владимире и Томске, а также сеть магазинов, торгующих алкоголем в нескольких регионах.

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