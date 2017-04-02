В Красноармейском районе Волгограда начинается реконструкция стадиона «Темп»

Этот стадион, являющийся спортивным центром Красноармейского района, хорошо известен всем жителям. Но время не пощадило его состояние, в нынешнем году начинается первый этап кардинального его перевоплощения.

Средства — внебюджетные. Они изысканы в результате соглашения, подписанного губернатором Андреем Бочаровым и руководством ЛУКОЙЛа. Около 60 млн рублей будет направлено на все наружные работы (1-й этап) и такой же объём финансирования предполагается на следующий год.

В рамках партийного проекта «За порядок!» будет осуществляться контроль над качеством и сроками проведения работ, подчеркнула Татьяна Цыбизова, являющаяся председателем общественного совета проекта.

Красноармейский район Волгограда — это самая отдаленная от центра города территория с населением больше, чем у многих российских городов. Именно здесь сосредоточен промышленный потенциал региона. Крупнейшие предприятия — нефтеперерабатывающий завод, керамический, судоремонтный, «Северсталь-Метиз», «Каустик» — не только создают рабочие места, но и формируют доходную часть бюджета Волгоградской области. Сегодня здесь усиленно работают над благоустройством обширных территорий.

На апрель запланирован общерайонный субботник в парке «Пионерский», любимым местом отдыха жителей. Татьяна Цыбизова пообещал привлечь к участию в нем членов общественных организаций и, разумеется, своих однопартийцев. «Без участия жителей ни один проект по благоустройству не будет жизнеспособным. Горожане должны стать участниками процесса по улучшению облика Волгограда», — заметила депутат.

В региональной повестке стоит вопрос о строительстве новой школы в микрорайоне, который здесь называют «Керамика». Руководство области понимает, что такой крупный и перспективный район должен иметь достойные образовательные учреждения.

«Я готова отстаивать интересы 117-й школы для включения в федеральную программу по строительству школ, но этот процесс начинается в муниципалитете с подготовки проектно-сметной документации. На сегодняшний день ее нет. Как только Волгоград определится, будем помогать», — заявила Татьяна Цыбизова.

Депутат считает, что в Красноармейском районе есть положительный опыт освоения федеральных средств в образовании. В качестве примера она назвала детский сад № 1, построенный в прошлом году по партийному проекту «Детские сады — детям». Его с уверенностью можно назвать лучшим дошкольным образовательным учреждением города. Причём, не только с точки зрения материального оснащения, но и в плане педагогического, творческого процесса. Оформление детского сада, уникальные методики обучения и воспитания делают пребывание в нем детей радостным и желанным. А это значит, что федеральные деньги потрачены с очевидной пользой, и этот факт подтверждает необходимость и целесообразность проектного подхода к формированию бюджета, подчеркнула Татьяна Цыбизова.