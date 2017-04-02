Налог на жилье для многих челябинцев вырастет в разы

Налог на недвижимость станет заметно выше для тех собственников частных жилых домов и коттеджей, кто зарегистрирует объекты в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского управление областного центра технической инвентаризации.

В ведомстве отмечают, что разница в размере налога одинаковых домов, оформленных в 2016 и 2017 году, будет составлять от 15%. На увеличение налога повлияет наличие холодных (неотапливаемых) помещений — балконов, лоджий, веранд, террас и даже эксплуатируемой кровли.

«До 2017 года в общую площадь жилого дома не включались площади, занимаемые стенами и перегородками, выступающими конструкциями и отопительными печами. Теперь данные конструктивные элементы будут в полном объеме учитываться в площади этажа. Но самое главное, теперь в площадь жилого дома включаются балконы, лоджии, веранды, террасы и даже эксплуатируемая кровля», — комментирует главный инженер Челябинского управления ОГУП «ОблЦТИ» Юлия Морковина.

При этом площадь данных элементов будет включаться в итоговые показатели по дому без понижающих коэффициентов. Следовательно, их кадастровая стоимость будет равноценна стоимости отапливаемого контура.