Velcom повышает тарифы на услуги связи с 12 апреля
Увеличение стоимости составит 9% и коснется звонков, абонентской платы, SMS, MMS,
Увеличение стоимости составит 9% и коснется звонков, абонентской платы, SMS, MMS,
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор velcom повышает тарифы на услуги связи с 12 апреля. Такая информация размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.
Увеличение стоимости составит 9% и коснется звонков, абонентской платы, SMS, MMS,
Изменения не затронут абонентскую плату, стоимость исходящих вызовов на стационарные номера и в сети мобильных операторов Беларуси для абонентов тарифных планов «Социальный» и «Пенсионный». Стоимость услуг «Короткий номер», «Доступный баланс», «Координатор», «Мой архив» также останется без изменений, уточнили в компании.
Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также останутся неизменными.