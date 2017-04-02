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15:29 (мск), источник: БЕЛТА

Velcom повышает тарифы на услуги связи с 12 апреля

Увеличение стоимости составит 9% и коснется звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги.

Источник: БЕЛТА

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор velcom повышает тарифы на услуги связи с 12 апреля. Такая информация размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.

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Увеличение стоимости составит 9% и коснется звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги (в том числе, оказываемые через контент-провайдеров, роуминг и другие). Изменится также принцип предоставления мобильного интернета тарифного плана «Smart Бесконечный» — при потреблении более 100 ГБ доступ в интернет будет предоставляться на скорости до 512 Кбит/с.

Изменения не затронут абонентскую плату, стоимость исходящих вызовов на стационарные номера и в сети мобильных операторов Беларуси для абонентов тарифных планов «Социальный» и «Пенсионный». Стоимость услуг «Короткий номер», «Доступный баланс», «Координатор», «Мой архив» также останется без изменений, уточнили в компании.

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также останутся неизменными.

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