Приставы Петербурга проверяют людей на вокзале на наличие задолжностей

Для того, чтобы найти своих должников приставы Петербурга вышли на Московский вокзал. Совместную с транспортной полицией профилактическую акцию так и назвали «Узнай о своих долгах».

Тем, кто находился 31 марта на вокзале, приставы предлагали проверить наличие административных штрафов с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств».