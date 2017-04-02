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16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Приставы Петербурга проверяют людей на вокзале на наличие задолжностей

В раммках только одной акции они обнаружили 12 должников.

Источник: Reuters

Для того, чтобы найти своих должников приставы Петербурга вышли на Московский вокзал. Совместную с транспортной полицией профилактическую акцию так и назвали «Узнай о своих долгах».

Тем, кто находился 31 марта на вокзале, приставы предлагали проверить наличие административных штрафов с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Из семидесяти человек, согласившихся на онлайн-проверку, задолженности оказались у двенадцати.
Пресс-служба УФСПП по Петербургу

Вместе, найденные на вокзале приставами, должники уклонялись от уплаты 250 тысяч рублей. Им всем были вручены требования о явке на приём к судебным приставам, ведущим их исполнительные производства.

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