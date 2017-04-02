Приставы Петербурга проверяют людей на вокзале на наличие задолжностей
В раммках только одной акции они обнаружили 12 должников.
В раммках только одной акции они обнаружили 12 должников.
Для того, чтобы найти своих должников приставы Петербурга вышли на Московский вокзал. Совместную с транспортной полицией профилактическую акцию так и назвали «Узнай о своих долгах».
Тем, кто находился 31 марта на вокзале, приставы предлагали проверить наличие административных штрафов с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств».
Из семидесяти человек, согласившихся на онлайн-проверку, задолженности оказались у двенадцати.
Вместе, найденные на вокзале приставами, должники уклонялись от уплаты 250 тысяч рублей. Им всем были вручены требования о явке на приём к судебным приставам, ведущим их исполнительные производства.