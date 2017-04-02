На Южно-Украинской АЭС вывели из строя третий энергоблок

Сегодня, 2 апреля 2017 года, в 01:43 третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции отключен от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Как ожидается, продолжительность ремонта энергоблока составит 103 суток. «В перечень основных работ, запланированных к выполнению, входит средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, обследование технического состояния корпуса реактора с целью продления срока эксплуатации, вывоз отработанного ядерного топлива, испытание и измерение тепловыделяющих сборок “Westinghouse”, макетные исследования с использованием габаритных имитаторов основного оборудования Holtec International», — говорится в сообщении.

При этом указано, что первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме.