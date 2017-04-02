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16:24 (мск), источник: Капитал

На Южно-Украинской АЭС вывели из строя третий энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции отключен от энергосистемы Украины для проведения ремонта.

Источник: Капитал

Сегодня, 2 апреля 2017 года, в 01:43 третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции отключен от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

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Как ожидается, продолжительность ремонта энергоблока составит 103 суток. «В перечень основных работ, запланированных к выполнению, входит средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, обследование технического состояния корпуса реактора с целью продления срока эксплуатации, вывоз отработанного ядерного топлива, испытание и измерение тепловыделяющих сборок “Westinghouse”, макетные исследования с использованием габаритных имитаторов основного оборудования Holtec International», — говорится в сообщении.

При этом указано, что первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме.

По данным станции, радиационной фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до запуска атомной станции. По состоянию на 2 апреля он составляет 0,12 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

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