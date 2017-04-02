На Южно-Украинской АЭС вывели из строя третий энергоблок
Третий энергоблок
Третий энергоблок
Сегодня, 2 апреля 2017 года, в 01:43 третий энергоблок
Как ожидается, продолжительность ремонта энергоблока составит 103 суток. «В перечень основных работ, запланированных к выполнению, входит средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, обследование технического состояния корпуса реактора с целью продления срока эксплуатации, вывоз отработанного ядерного топлива, испытание и измерение тепловыделяющих сборок “Westinghouse”, макетные исследования с использованием габаритных имитаторов основного оборудования Holtec International», — говорится в сообщении.
При этом указано, что первый и второй энергоблоки
По данным станции, радиационной фон на промышленной площадке