Россия с 3 апреля ограничит рейсы таджикской авиакомпании Somon Air в Москву

Таким образом Россия отреагировала на то, что авиавласти Таджикистана не удовлетворили в полном объеме заявку российской авиакомпании «Ямал» на рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд.

«Вопреки договоренностям, зафиксированным протоколом переговоров, авиационные власти Таджикистана не подтвердили заявку авиакомпании «Ямал». При этом авиационные власти России подтвердили заявки таджикских перевозчиков в полном объеме до 2 апреля 2017 г. в расчете, что за это время таджикская сторона подтвердит назначение авиакомпании «Ямал», — говорится в сообщении российского ведомства.