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18:42 (мск), источник: Ведомости

Россия с 3 апреля ограничит рейсы таджикской авиакомпании Somon Air в Москву

В Министерстве транспорта России сообщили, что с 3 апреля рейсы таджикской авиакомпании Somon Air из Душанбе и Худжанда в Москву будут ограничены.

Источник: Reuters

Таким образом Россия отреагировала на то, что авиавласти Таджикистана не удовлетворили в полном объеме заявку российской авиакомпании «Ямал» на рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд.

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«Вопреки договоренностям, зафиксированным протоколом переговоров, авиационные власти Таджикистана не подтвердили заявку авиакомпании «Ямал». При этом авиационные власти России подтвердили заявки таджикских перевозчиков в полном объеме до 2 апреля 2017 г. в расчете, что за это время таджикская сторона подтвердит назначение авиакомпании «Ямал», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» получила разрешение летать из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд. Таджикская сторона на заседании российско-таджикской межправительственной комиссии подтвердила, что авиакомпания с летнего сезона стала вторым назначенным перевозчиком на линии «Жуковский» — Душанбе (первый — «Уральские авиалинии»).

Комментарии
2
А Б
РФ с упорством, достойным лучшего применения, продолжает делать всё, чтобы от неё отказались даже те страны, которые сегодня ещё хоть как-то контактируют с ней. Тенденция к самоизоляции налицо.
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Ъ
Ты делаешь то-же самое, каждый день...
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