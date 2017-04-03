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11:50 (мск), источник: Вести Сочи

Мэрия обещает полностью газифицировать Большой Сочи примерно через 5 лет

Власти Сочи собираются полностью газифицировать Барановский сельский округ до конца года.

Кроме того, несмотря на все трудности, в 2017-м газ обещают дать жителям четырех населенных пунктов Лазаревского района курорта.

«Если бы мы не работали дружно и оперативно, то мы бы никогда столько населенных пунктов бы не газифицировали. В 2009 году процент газификации всего Большого Сочи составлял всего 54. А сейчас у нас за 90 процентов», — заявил глава города Анатолий Пахомов.

Примерно через 5 лет газификация всей территории Большого Сочи будет завершена на 100 процентов, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

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