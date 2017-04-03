Мэрия обещает полностью газифицировать Большой Сочи примерно через 5 лет
Власти Сочи собираются полностью газифицировать Барановский сельский округ до конца года.
Власти Сочи собираются полностью газифицировать Барановский сельский округ до конца года.
Кроме того, несмотря на все трудности, в 2017-м газ обещают дать жителям четырех населенных пунктов Лазаревского района курорта.
«Если бы мы не работали дружно и оперативно, то мы бы никогда столько населенных пунктов бы не газифицировали. В 2009 году процент газификации всего Большого Сочи составлял всего 54. А сейчас у нас за 90 процентов», — заявил глава города Анатолий Пахомов.
Примерно через 5 лет газификация всей территории Большого Сочи будет завершена на 100 процентов, сообщает