На капитальный ремонт пермского цирка нужно 600 миллионов рублей

Дмитрий Иванов, директор Росгосцирка приехал в Пермь. 2 апреля он посетил цирковое представление и пообщался с журналистами.

«Здание пермского цирка не видело ремонта 40 лет, — рассказал Дмитрий Иванов. — Какие-то вещи находятся в нормальном состоянии. Но пройдя сегодня от подвала до колосников я понял, что нужно составить дорожную карту. Впереди важная дата для Перми — 300-летний юбилей города. И нужно двигаться. Сегодня я встречусь с вице-губернатором. Мне будет проще разговаривать с учредителями — Министерством культуры России — если есть понимание в регионе и есть софинансирование. После встречи уже будет ясность. Мне бы очень хотелось, чтобы руководство Пермского края пошло нам на встречу. Совместными усилиями мы приведём здание в порядок».

Дмитрий Иванов посоветовал Перми равняться на четыре цирка: Владивосток, Нижний Тагил, Рязань и Кисловодск. Ещё одним положительным примером директор Росгосцирка назвал соседний Ижевск, где в новом комплексе уже много лет проходит цирковой фестиваль, который входит в пятёрку лучших в мире.

В Пермском цирке предстоит привести в порядок инженерные коммуникации, вентиляцию и кондиционирование, звуковое и световое оборудование, заменить кресла и т. д.

«Я думаю, что мэрия может легко решить одну из проблем восстановить фонтан, сделать площадь перед цирком хорошей прогулочной зоной. Это уж точно в компетенции городских властей», — рассказал Дмитрий Иванов.

Капитальный ремонт пермского цирка, по словам директора Росгосцирка, обойдётся в 600 — 800 миллионов рублей.

Дмитрий Иванов поделился секретом: «Сейчас мы готовим совершенно новую цирковую программу — цирк на льду. Это будет настоящий лёд, новые технологические световые и звуковые решения. К осени программа будет готова и мы планируем привезти её в Пермь».