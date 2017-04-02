На капитальный ремонт пермского цирка нужно 600 миллионов рублей
Директор Росгосцирка приехал в Пермь, чтобы обсудить этот вопрос с краевым правительством.
Директор Росгосцирка приехал в Пермь, чтобы обсудить этот вопрос с краевым правительством.
Дмитрий Иванов, директор Росгосцирка приехал в Пермь. 2 апреля он посетил цирковое представление и пообщался с журналистами.
«Здание пермского цирка не видело ремонта 40 лет, — рассказал Дмитрий Иванов. —
Дмитрий Иванов посоветовал Перми равняться на четыре цирка: Владивосток, Нижний Тагил, Рязань и Кисловодск. Ещё одним положительным примером директор Росгосцирка назвал соседний Ижевск, где в новом комплексе уже много лет проходит цирковой фестиваль, который входит в пятёрку лучших в мире.
В Пермском цирке предстоит привести в порядок инженерные коммуникации, вентиляцию и кондиционирование, звуковое и световое оборудование, заменить кресла
«Я думаю, что мэрия может легко решить одну из проблем восстановить фонтан, сделать площадь перед цирком хорошей прогулочной зоной. Это уж точно в компетенции городских властей», — рассказал Дмитрий Иванов.
Капитальный ремонт пермского цирка, по словам директора Росгосцирка, обойдётся в 600 — 800 миллионов рублей.
Дмитрий Иванов поделился секретом: «Сейчас мы готовим совершенно новую цирковую программу — цирк на льду. Это будет настоящий лёд, новые технологические световые и звуковые решения. К осени программа будет готова и мы планируем привезти её в Пермь».