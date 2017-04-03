Верховному суду отложили переезд

УДП опубликовало второе дополнительное соглашение к контракту с подведомственным ему ФГУП «Строительное объединение» на строительство судебного квартала, передвинув срок его окончания пока до 31 декабря 2020 года. Перераспределены и лимиты бюджетных ассигнований.

По данным Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), в начале 2016 года на стройку было выделено 7,9 млрд руб., но заключенный в ноябре контракт с генподрядчиком был проавансирован всего на 1 млрд руб. (3% от стоимости контракта в 35,7 млрд руб.). ФАИП предусматривала, 9 млрд руб., а в 2019 году — оставшиеся 6,8 млрд руб. Согласно измененному на прошлой неделе контракту, темпы строительства будут медленнее: в этом году строители должны освоить 12,9 млрд руб., в 2018-м — 13,9 млрд руб., в 2019-м — 6,9 млрд руб., а последние 2 млрд руб.— уже в 2020 году.



По ранее опубликованному графику, строители до 1 апреля должны были подготовить территорию стройки, в том числе провести «экскавацию загрязненного грунта», что имеет особое значение с учетом прежнего размещения на этом месте производства по разработке космического топлива. До 1 апреля предполагалось начать и устройство котлована и свайного поля под Дворец танцев, строительства которого не имеющая собственного здания труппа Бориса Эйфмана дожидается почти 20 лет.



Между тем работы на площадке до сих пор не начались: ФАС в январе и феврале аннулировала все проведенные УДП торги по выбору субподрядчиков комплекса, в которых победили давний партнер УДП ООО «Кредо» и «Каскад-Энерго» из группы «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. Торги были оспорены ПСБ «Жилстрой», аффилированным c экс-главой Росстроя банкиром Владимиром Коганом.