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02:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Верховному суду отложили переезд

Как стало известно «Ъ», переезд Верховного суда (ВС) в Санкт-Петербург отложен до 2021 года. Управление делами президента (заказчик проекта) продлило срок строительства резиденции ВС и Дворца танцев Бориса Эйфмана стоимостью около 36 млрд руб. рядом с Петропавловской крепостью. На стройку отведено четыре года с момента повторного проведения конкурсов по выбору подрядчиков стройки, которые ранее отменила ФАС. Это означает, что судебный квартал будет построен не в 2019 году, как планировалось ранее.

УДП опубликовало второе дополнительное соглашение к контракту с подведомственным ему ФГУП «Строительное объединение» на строительство судебного квартала, передвинув срок его окончания пока до 31 декабря 2020 года. Перераспределены и лимиты бюджетных ассигнований.

По данным Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), в начале 2016 года на стройку было выделено 7,9 млрд руб., но заключенный в ноябре контракт с генподрядчиком был проавансирован всего на 1 млрд руб. (3% от стоимости контракта в 35,7 млрд руб.). ФАИП предусматривала, 9 млрд руб., а в 2019 году — оставшиеся 6,8 млрд руб. Согласно измененному на прошлой неделе контракту, темпы строительства будут медленнее: в этом году строители должны освоить 12,9 млрд руб., в 2018-м — 13,9 млрд руб., в 2019-м — 6,9 млрд руб., а последние 2 млрд руб.— уже в 2020 году.

По ранее опубликованному графику, строители до 1 апреля должны были подготовить территорию стройки, в том числе провести «экскавацию загрязненного грунта», что имеет особое значение с учетом прежнего размещения на этом месте производства по разработке космического топлива. До 1 апреля предполагалось начать и устройство котлована и свайного поля под Дворец танцев, строительства которого не имеющая собственного здания труппа Бориса Эйфмана дожидается почти 20 лет.

Между тем работы на площадке до сих пор не начались: ФАС в январе и феврале аннулировала все проведенные УДП торги по выбору субподрядчиков комплекса, в которых победили давний партнер УДП ООО «Кредо» и «Каскад-Энерго» из группы «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. Торги были оспорены ПСБ «Жилстрой», аффилированным c экс-главой Росстроя банкиром Владимиром Коганом.

Месяц назад пресс-секретарь УДП Елена Крылова сообщала «Ъ», что готовится пакет документов по проведению новых торгово-закупочных процедур. Вчера Елена Крылова не ответила на вопрос «Ъ», когда будут объявлены повторные торги, пообещав проинформировать «Ъ» о проведении новой процедуры «по ее итогам». Не исключено, что на этот раз процедура будет закрытой (как это произошло при выборе генпроектировщика судебного квартала со ссылкой на то, что документация содержит государственную тайну).

По словам госпожи Крыловой, «в настоящее время нет никаких указов или других распорядительных официальных документов об изменении сроков строительства», которые, по ее словам, «определены как четыре года с момента начала организации работ на площадке». Эти работы будут осуществляться после «второго этапа» конкурса в связи с отменой ФАС ранее принятых УДП решений, заявила госпожа Крылова. Поскольку повторный этап еще не начался, четыре года истекут даже позже, чем в 2020 году.

Напомним, разместить ВС в Санкт-Петербурге вслед за переехавшим туда в 2008 году Конституционным судом предложил в ноябре 2012 года Владимир Путин. Участок был изъят у ВТБ, которому правительство разрешило в 2006 году построить там элитный жилой комплекс «Набережная Европы» и Дворец танцев Бориса Эйфмана в качестве обременения (оно сохранилось и для судебного квартала). Компенсация затрат ВТБ на нереализованный проект выплачена инвестору из бюджета в сумме 11,9 млрд руб., так что инвестиции РФ в судебный квартал на берегу Невы составят не менее 48 млрд руб.

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

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