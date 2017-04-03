В аэропорту Хабаровска задержали 200 килограммов корюшки

При осмотре груза выяснилось, что в ветеринарном свидетельстве указана неверная информация. По документам в столицу полагалось отправить малоротую глазированную корюшку, а в наличии была «Корюшка азиатская зубатка». При этом на момент отправки груза азиатская корюшка по срокам вылова была запрещена к добыче.

Сейчас рыба передана на изолированное хранение. По факту нарушения проводится проверка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.