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03:34 (мск), источник: Губерния онлайн

В аэропорту Хабаровска задержали 200 килограммов корюшки

В Хабаровском аэропорту задержали партию свежемороженой корюшки с недействительными сопроводительными документами. 200 килограммов рыбы должны были доставить в Москву.

При осмотре груза выяснилось, что в ветеринарном свидетельстве указана неверная информация. По документам в столицу полагалось отправить малоротую глазированную корюшку, а в наличии была «Корюшка азиатская зубатка». При этом на момент отправки груза азиатская корюшка по срокам вылова была запрещена к добыче.

Сейчас рыба передана на изолированное хранение. По факту нарушения проводится проверка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

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