В аэропорту Хабаровска задержали 200 килограммов корюшки
В Хабаровском аэропорту задержали партию свежемороженой корюшки с недействительными сопроводительными документами. 200 килограммов рыбы должны были доставить в Москву.
В Хабаровском аэропорту задержали партию свежемороженой корюшки с недействительными сопроводительными документами. 200 килограммов рыбы должны были доставить в Москву.
При осмотре груза выяснилось, что в ветеринарном свидетельстве указана неверная информация. По документам в столицу полагалось отправить малоротую глазированную корюшку, а в наличии была «Корюшка азиатская зубатка». При этом на момент отправки груза азиатская корюшка по срокам вылова была запрещена к добыче.
Сейчас рыба передана на изолированное хранение. По факту нарушения проводится проверка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на