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05:22 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье разработают восемь турмаршрутов

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Туристско-информационный центр (ТИЦ) Приморья к введению упрощенного визового режима в рамках Свободного порта Владивосток разработает восемь региональных маршрутов, которые за неделю помогут иностранцам познакомиться с достопримечательностями края, сообщает ТИЦ.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках выставки PITE, которая пройдет на площадке ДВФУ в рамках третьего Тихоокеанского туристского форума с 19 по 21 мая, мы представим восемь туров по Приморскому краю. Длительность комплексных туров будет составлять до восьми дней. Разрабатывать маршруты ТИЦ будет совместно с туроператорами региона», — сообщила директор краевого центра Дарья Гусева.

Режим Свободного порта распространяется на 16 муниципальных образований края, включая их морские акватории — это Артем, Владивосток, Большой Камень, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Ханкайский, Хасанский, Шкотовский и Лазовский муниципальные районы.

По словам Гусевой, в регионах, которые пока не так хорошо знакомы туристам, всегда эффективнее предлагать комплексные туры, охватывающие самые яркие достопримечательности не только в пределах одного города.

«За пределами Владивостока, в районах края, которые находятся в границах Свободного порта, довольно много природных заповедников, исторических памятников, ландшафтных парков и красивых пляжей, аутентичных деревень и современных инфраструктурных объектов — все это можно и нужно использовать. По пути гид также рассказывает про другие объекты, которые должны также заинтересовать туриста и вызвать желание приехать снова», — рассказала Гусева.

Седьмого марта президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток и в нескольких дальневосточных регионах РФ. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Для получения визы необходимо заполнить анкету на специальном сайте не позднее, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда.

В случае положительного ответа иностранные граждане смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, ее проставят на границе.

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