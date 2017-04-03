Китайская корпорация планирует построить новый город в Приморье

У корпорации есть специально разработанная модель для развивающихся территорий: «порт — индустриальный парк — город». Впервые её опробовали на китайском Шэньчжэне. «Маленькую деревню мы превратили в современный крупный город. Эта модель подходит и для Приморского края, в котором сегодня созданы все условия для стремительного и успешного роста», — отметил Цзяньхуа.

Все три этапа строительства — развитие портового терминала, индустриального парка и города — планируется вести одновременно.



Сейчас же китайская компания ищет место под реализацию проекта. Инвесторы уже побывали в портах Славянка, Зарубино и Посьет.