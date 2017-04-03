Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Американка умерла от лечения куркумой
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Нужно ли ругать чужих детей?
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
В США "остроумно подшутили" над Лавровым
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Все двигатели для российских ракет оказались бракованными – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация - СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
06:14 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Китайская корпорация планирует построить новый город в Приморье

Корпорация China Merchants Group намерена построить новый город на базе одного из приморских портов. Эту идею обсудили губернатор Приморья Владимир Миклушевский и директор китайской компании Ху Цзяньхуа.

Источник: ИТАР-ТАСС

У корпорации есть специально разработанная модель для развивающихся территорий: «порт — индустриальный парк — город». Впервые её опробовали на китайском Шэньчжэне. «Маленькую деревню мы превратили в современный крупный город. Эта модель подходит и для Приморского края, в котором сегодня созданы все условия для стремительного и успешного роста», — отметил Цзяньхуа.

Все три этапа строительства — развитие портового терминала, индустриального парка и города — планируется вести одновременно.

Сейчас же китайская компания ищет место под реализацию проекта. Инвесторы уже побывали в портах Славянка, Зарубино и Посьет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полиция Владивостока накрыла подпольный цех по производству «Боярышника»
ЦИК Армении: в парламент страны проходят четыре партии
В Мосуле ИГ выставило против армии Ирака отряды женщин-снайперов
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Побеждающий на выборах Вучич обещает сохранить дружбу с РФ
СМИ: не во всех регионах власти идут на диалог с дальнобойщиками
В Великобритании готовы выполнять свои обязательства перед ЕС
Трамп объяснил, почему не пожал руку Меркель
Спорт
Победный от Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Казани Собрание игроков не изменило ситуацию в «Рубине». Казанцы проиграли дома «Зениту», пропустив голы от Артёма Дзюбы и Мигеля Данни
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь