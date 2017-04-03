Аэропорт «Норильск» обвинил авиаперевозчиков в дестабилизации работы

Аэропорт «Норильск» обвинил авиаперевозчиков в дестабилизации своей работы. В частности, представители гавани недовольны тем, что компания S7 не согласует время рейсов из Новосибирска.

«Авиакомпания S7 осуществляет рейсы по маршруту Новосибирск-Норильск в несогласованные с аэропортом “Норильск” временные интервалы — в промежутке с 8:00 до 9:15 утра. Это время является пиковым, что приводит к дестабилизации работы аэропорта: в этот промежуток в аэропорту находятся пять самолетов различных авиакомпаний, включая S7, по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Красноярск, а так же, как минимум, один грузовой рейс», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте «Норильска».

По словам представителей аэропорта, они неоднократно предлагали перевозчику вылетать в Новосибирск на два часа позже, «когда этот рейс осуществлялся исторически». Однако S7 «проигнорировала эти предложения». Аэропорт вынужден обслуживать прилетающие не по графику самолеты, что приводит к задержкам, заявляют в «Норильске».

В авиакомпании S7 не согласились с предъявленными обвинениями. Перевозчик выдвинул ответные претензии аэропорту.

«S7 Airlines еще в августе 2016 года подала заявку в аэропорт на выполнение рейсов из Новосибирска в Норильск в летнем расписании с 26 марта 2017 года. За полгода в адрес аэропорта было направлено еще несколько запросов, которые остались без ответа. В результате за три дня до начала выполнения летней программы полетов от аэропорта пришел отказ в обслуживании рейсов S7 Airlines. В летнем расписании аэропорт намеренно обслужил часть рейсов S7 Airlines в неудобное для пассажиров время — расписание авиакомпании составлено таким образом, чтобы предусмотреть удобные стыковки для пассажиров из Норильска в другие российские и зарубежные города», — говорится в официальном заявлении компании S7.

Перевозчик отметил, что рейсы до Новосибирска пользуются большой популярностью среди норильчан.

Авиакомпания готова выполнять полеты между Норильском и Новосибирском ежедневно, мы видим повышенный спрос на этом направлении. Мы запросили слоты на выполнение ежедневных рейсов, однако аэропорт не дает разрешение, хотя решения о частоте полетов не находятся в компетенции аэропорта. Это единственный аэропорт в маршрутной сети S7 Airlines, который ведет себя подобным образом. Каждый слот на выполнение рейса специалисты авиакомпании вынуждены буквально выпрашивать, — добавили в S7.

Представители перевозчика заявили, что направят обращение в Федеральную антимонопольную службу «об ограничении конкуренции в аэропорту Норильска». Также S7 отметил, что будет вынужден использовать свои самолеты на других маршрутах, если аэропорт «действительно не заинтересован в развитии».

Напомним, сейчас идет крупная реконструкция «Норильска», которая обойдется в 1,78 млрд рублей. 1 февраля стартовала продажа билетов на авиарейсы из Норильска в летний период, которая вызвала большой ажиотаж и огромные очереди у касс.