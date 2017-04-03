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06:36 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край отправил в Монголию 500 тонн овса

Также в это государство регион направляет зерно, молочную продукцию, кондитерские изделия и ряд других продуктов и товаров.

Красноярский край экспортировал 500 тонн кормового овса в Монголию, сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства в марте проверили контроль и ветеринарное оформление семи партий кормового овса для отправки в Монголию. Общий вес поставки составил 487 тонн. В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено. Помимо проверки, кормовая продукция также прошла лабораторный контроль, по результатам которого признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и страны-импортера.

Экспорт кормового овса осуществлен ООО «Нижнеингашское ХПП» железнодорожным транспортом через международный пункт пропуска станции Наушки республики Бурятия.

Напомним, помимо кормового овса, в Монголию Красноярский край осуществляет поставки куриного яйца. Последняя такая партия общим объемом 9,7 млн штук отправлена в январе этого года. Также в это государство регион направляет зерно, молочную продукцию, кондитерские изделия и ряд других продуктов и товаров.

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