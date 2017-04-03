Красноярский край отправил в Монголию 500 тонн овса
Также в это государство регион направляет зерно, молочную продукцию, кондитерские изделия и ряд других продуктов и товаров.
Также в это государство регион направляет зерно, молочную продукцию, кондитерские изделия и ряд других продуктов и товаров.
Красноярский край экспортировал 500 тонн кормового овса в Монголию, сообщили в
Специалисты ведомства в марте проверили контроль и ветеринарное оформление семи партий кормового овса для отправки в Монголию. Общий вес поставки составил 487 тонн. В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено. Помимо проверки, кормовая продукция также прошла лабораторный контроль, по результатам которого признана соответствующей
Экспорт кормового овса осуществлен ООО «Нижнеингашское ХПП» железнодорожным транспортом через международный пункт пропуска станции Наушки республики Бурятия.
Напомним, помимо кормового овса, в Монголию Красноярский край осуществляет поставки куриного яйца. Последняя такая партия общим объемом 9,7 млн штук отправлена в январе этого года. Также в это государство регион направляет зерно, молочную продукцию, кондитерские изделия и ряд других продуктов и товаров.