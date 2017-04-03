Первый этап реконструкции Филёвской линии завершится в конце апреля

«После проведения работ ремонт на станциях не потребуется ещё в течение 30 лет», — подчеркнул заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Открытые платформы оборудуют удлинёнными козырьками от дождя и инфракрасными обогревателями, которые пассажиры оценят в холодную погоду. Также будет увеличена площадь вестибюлей.

Реконструкция станций идёт с октября 2016 года. Особое внимание специалисты уделяют усилению несущих конструкций. Например, они укрепляют фундамент платформ и вестибюлей. Помимо этого, проводится ремонт инженерных сетей.

Станциями «Студенческая», «Фили», «Пионерская» и «Кутузовская» ежедневно пользуются свыше 100 тысяч человек. После завершения первого этапа их реконструкции ремонт начнётся на платформах по направлению в центр.

«Во время реконструкции движение поездов не прекращается. Работы проводятся в несколько этапов без полного закрытия линии, что позволило пассажирам продолжить пользоваться метрополитеном», — отметил Максим Ликсутов.

Филёвская линия работает с 1958 года, и капитальный ремонт — это необходимая плановая мера, вызванная естественным износом. Чтобы не доставлять серьёзных неудобств пассажирам, станции закрываются в шахматном порядке. Пассажиры временно не могут пользоваться платформами станций «Студенческая», «Фили» и «Пионерская» при следовании из центра. Чтобы попасть туда, нужно проехать на одну станцию дальше и вернуться на платформу на поезде, следующем в центр. Также временно закрыты северный вестибюль «Кутузовской» и западный — станций «Фили» и «Пионерская», пассажиры могут воспользоваться другими вестибюлями. На «Студенческой» вестибюль закрыт частично. Полностью ремонт Филёвской линии планируется завершить до конца 2017 года.