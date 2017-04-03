НЗИВ рискует остаться без рабочих из-за отмены автобусного маршрута

Сейчас Искитим и расположенный в нескольких километрах от южной границы города Новосибирский завод искусственного волокна связывает автобус № 11, выяснил корреспондент VN.ru. Он делает заезд на НЗИВ по просьбе руководства. Однако очень скоро маршрут может измениться, и автобус пойдет, минуя проходную завода.

Автобус № 11 возит пассажиров из Искитима в удаленный Ложковский микрорайон. Раньше весь маршрут проходил по городу и федеральной трассе М-52, и претензий к безопасности не было. Теперь же автобус вынужден съезжать на дорогу до НЗИВа. Она асфальтирована, но не освещена, а потому движение общественного транспорта может привести к аварийной ситуации.

Комиссия по безопасности дорожного движения Искитима уже не в первый раз рассмотрела вопрос об освещении дороги. Как оказалось, все дело упирается не только в деньги. Поставить столбы и провести электричество вдоль дороги за счет мэрии невозможно, ведь эта территория принадлежит Искитимскому району, а не городу Искитиму. Кроме того, здесь нет ни одного городского источника электроэнергии, кроме самого НЗИВа.

На заводе готовы предоставить электричество, но участвовать в строительстве линии электропередач не согласны.

— У любого человека возникает вопрос: почему городской автобус должен ходить за пределами города, — выразил общее мнение депутат, член КБДД Анатолий Гусельников. — Четыре года мы не можем сделать освещение на улице Береговой, хотя она практически в центре города. Так почему должны освещать территорию района?

Члены комиссии единогласно решили написать письмо руководству завода с предложением провести освещение дороги за свой счет. Если же этого сделано не будет, автобус перестанет заезжать к НЗИВу.