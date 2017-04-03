Приморские геологи открыли очередной полевой сезон

В недрах земли приморской есть все, уверены геологи. И в подтверждение удивляют нас коллекцией ископаемых. По данным геологоразведки, на севере региона полно запасов цинка, свинца, олова, вольфрама. Но даже богатые месторождения минералов, которые встречаются на поверхности, люди рано или поздно исчерпают. Вот почему ценное минеральное сырье ученые пытаются отыскать в составе различных горных пород. Невидимые глазом компоненты сразу видит высокоточный прибор.

Александр Корабцов, заведующий лабораторией рентгеновских методов Дальневосточного геологического института ДВО РАН: «Электронный пучок попадает на образец, возникает рентгеновское излучение, плюс катодолюминесценция. Эти два спектрометра — они показывают нам в видимом свете кристаллы».

Сканирующий электронный микроскоп в считанные минуты разбирает любую находку геологов на химические элементы. При этом прочную породу умная техника разрезает лазерным лучом на тончайшие пластины. И в образцах руды ученые обнаруживают золото, платину, редкоземельные металлы.

Анна Поселюжная, ведущий инженер Дальневосточного геологического института ДВО РАН: «Всегда интересно наблюдать за чем-то новым, неизведанным, тем, что невидно глазу обычного человека».

Отличить натуральный самоцвет от искусственного могут в обычной, на наш взгляд, лаборатории. Но, внимание, она единственная в Приморье, где изучают происхождение ценных камней. И специалисты здесь редкие. Даже шутят по этому поводу: их знания совсем не на руку продавцам ювелирных подделок!

Дмитрий Федосеев, научный сотрудник Дальневосточного геологического института ДВО РАН: «Существует огромное количество имитаций, камней, которые вырастили искусственно, синтетики, материалов, которые, например, имитируют алмаз. Иногда даже нам недостаточно наших приборов и мы обращаемся в аналитическую лабораторию, где более глубокий анализ».

Точный анализ микроструктуры помогают ученым не только «заглянуть» вглубь Земли, но и обнаружить «космических пришельцев». Так, внеземную природу знаменитого Челябинского метеорита приморские геологи выяснили именно здесь, в лаборатории стабильных изотопов. И доказали: этот каменный гость точно прилетел из космоса!

Татьяна Веливецкая, заведующая лабораторией стабильных изотопов Дальневосточного геологического института ДВО РАН: «Происхождение Челябинского метеорита — метеоритный пояс, оттуда он прилетел. Специфическое соотношение изотопов указывало на то, что это — внеземной объект».

Природные кладовые земли еще полны неразгаданных тайн, говорят геологи. Невероятно, что некоторые их них встречаются прямо под ногами. Именно так, в глухой северной тайге нашли редчайший минерал чароит. Самоцвет окрестили «Сиреневым чудом Сибири», ведь его месторождение — единственное на планете.