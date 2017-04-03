Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Пескова спросили об отношении Путина к Медведеву после митингов
Три заблуждения о яйцах в детском меню
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Теракт в центре Лондона
12:00 (мск), источник: Вести Приморье

Приморские геологи открыли очередной полевой сезон

Приморские геологи открыли очередной полевой сезон. Начало геологоразведочных работ традиционно совпадает с их профессиональным праздником — Днем геолога. За новыми открытиями они порой отправляются в места, где еще не ступала нога человека. Какие находки таят в себе подземные кладовые, знают ученые Дальневосточного геологического института ДВО РАН.

Источник: Вести Приморье

В недрах земли приморской есть все, уверены геологи. И в подтверждение удивляют нас коллекцией ископаемых. По данным геологоразведки, на севере региона полно запасов цинка, свинца, олова, вольфрама. Но даже богатые месторождения минералов, которые встречаются на поверхности, люди рано или поздно исчерпают. Вот почему ценное минеральное сырье ученые пытаются отыскать в составе различных горных пород. Невидимые глазом компоненты сразу видит высокоточный прибор.

Александр Корабцов, заведующий лабораторией рентгеновских методов Дальневосточного геологического института ДВО РАН: «Электронный пучок попадает на образец, возникает рентгеновское излучение, плюс катодолюминесценция. Эти два спектрометра — они показывают нам в видимом свете кристаллы».

Сканирующий электронный микроскоп в считанные минуты разбирает любую находку геологов на химические элементы. При этом прочную породу умная техника разрезает лазерным лучом на тончайшие пластины. И в образцах руды ученые обнаруживают золото, платину, редкоземельные металлы.

Анна Поселюжная, ведущий инженер Дальневосточного геологического института ДВО РАН: «Всегда интересно наблюдать за чем-то новым, неизведанным, тем, что невидно глазу обычного человека».

Отличить натуральный самоцвет от искусственного могут в обычной, на наш взгляд, лаборатории. Но, внимание, она единственная в Приморье, где изучают происхождение ценных камней. И специалисты здесь редкие. Даже шутят по этому поводу: их знания совсем не на руку продавцам ювелирных подделок!

Дмитрий Федосеев, научный сотрудник Дальневосточного геологического института ДВО РАН: «Существует огромное количество имитаций, камней, которые вырастили искусственно, синтетики, материалов, которые, например, имитируют алмаз. Иногда даже нам недостаточно наших приборов и мы обращаемся в аналитическую лабораторию, где более глубокий анализ».

Точный анализ микроструктуры помогают ученым не только «заглянуть» вглубь Земли, но и обнаружить «космических пришельцев». Так, внеземную природу знаменитого Челябинского метеорита приморские геологи выяснили именно здесь, в лаборатории стабильных изотопов. И доказали: этот каменный гость точно прилетел из космоса!

Татьяна Веливецкая, заведующая лабораторией стабильных изотопов Дальневосточного геологического института ДВО РАН: «Происхождение Челябинского метеорита — метеоритный пояс, оттуда он прилетел. Специфическое соотношение изотопов указывало на то, что это — внеземной объект».

Природные кладовые земли еще полны неразгаданных тайн, говорят геологи. Невероятно, что некоторые их них встречаются прямо под ногами. Именно так, в глухой северной тайге нашли редчайший минерал чароит. Самоцвет окрестили «Сиреневым чудом Сибири», ведь его месторождение — единственное на планете.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Пилот авиалайнера умер во время посадки
Участники бойз-бэнда признались, что являются девушками
Пилот авиалайнера умер во время посадки
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Викторина для водителей: проверь свое чувство юмора Вам нужно понять, существовали ли эти машины или технологии в реальности
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь