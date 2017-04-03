Мэрия Омска заказала проект на строительство двух детсадов в Рябиновке

В администрации города Омска сформирован пакет проектов на строительство новых инфраструктурных объектов и реконструкцию уже имеющихся. В списках значатся проблемные перекрестки, школы, детские сады и магистрали. Документы на объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры подготовлены по поручению мэра Омска Вячеслава Двораковского.

Перед стартом нового строительного сезона в депстроительства уже подготовили необходимую проектно-сметную документацию на ремонт Юбилейного моста. В списках важных объектов, на которых предполагаются работы, также значится строительство магистрали, соединяющей мост имени 60-летия Победы с улицей Перелета. В этом сезоне также планируется реконструкция транспортного узла на пересечении проспекта Королева и Красноярского тракта, реконструкция перекрестков улиц Конева и 3-я Енисейская, а также улиц Конева и 70 лет Октября. Также планируется привести в порядок перекресток улицы Конева и проспект Комарова.

Илья Трушников, директор департамента строительства администрации города Омска:

— За последние годы введено в эксплуатацию 47 подобных объектов на общую сумму более 11,6 миллиарда рублей. Это 16 детских садов, девять дорожных объектов, в том числе три путепровода, ледовый дворец им. Ирины Родниной на улице Бархатовой и другие. На ближайшее будущее создан серьезный задел для реализации новых значимых объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В планах на 2017 год также значатся возведение детских садов в микрорайоне «Рябиновка» и по улицам 22-я Рабочая и Лисицкого, а также строительство школы с детским садом в новом микрорайоне на Завертяева.