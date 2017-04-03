Пенсионеры начали получать увеличенные пенсии

Выдача проиндексированных пенсий стартовала 3 апреля в Новосибирской области. Повышение коснулось большей части получателей пенсий — почти 80% пенсионеров, проживающих в регионе. В общей сложности на пенсии, в том числе по инвалидности, в апреле будет потрачено 10,8 миллиарда рублей, а индексация обойдется в 50 миллионов.

Пенсии по гособеспечению, в том числе социальные, повысились на 1,5%. В итоге в 2017 году средний размер социальной пенсии составил 8787 рублей, пенсии по гособеспечению — 9108 рублей.

Кроме того, в апреле страховые пенсии неработающих пенсионеров начнут выплачиваться с учетом новой стоимости пенсионного коэффициента, которая в результате доиндексации составит 78,58 рубля. То есть с учетом проведенной с 1 февраля индексации на 5,4% общий объем индексации страховых пенсий в 2017 году составит 5,8%. Средний размер такой пенсии с 1 апреля достигнет почти 13 с половиной тысяч рублей.

Согласно данным Новосибирскстата, средний размер назначенных месячных пенсий в регионе на 1 января 2017 года составил 12198,6 рубля. При этом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в четвертом квартале 2016 года составила 10225 рублей.

Тем временем Новосибирский зоопарк объявил о том, что будет пускать пенсионеров бесплатно. Для входа на территорию зоопарка таким гражданам необходимо будет предъявить лишь пенсионное удостоверение. Акция продлится с 3 по 23 апреля.