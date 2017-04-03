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10:02 (мск), источник: ИА REGNUM

ФАС озвучила сумму взыскания с Новороссийского морского порта

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) в Краснодарском крае поплатится за монополистическую деятельность. Предприятию придется выплатить почти 10 млрд рублей в бюджет государства.

Предписание перечислить 9,74 млрд рублей дохода, полученного в результате злоупотребления доминирующим положением, НМТП выдала Федеральная антимонопольная служба, пишет «Коммерсантъ». Как пояснили в антимонопольном ведомстве, сумма получена путем вычета из фактического дохода за год, когда произошло нарушение, того дохода, который был бы получен при норме рентабельности, соответствующей году до нарушения, проиндексированному с учетом инфляции. Перечислить деньги компания должна в течение 180 дней.

В НМТП заявили, что компания по-прежнему не согласна с решением ФАС, будет оспаривать его в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС признало Новороссийский морской порт нарушившим антимонопольное законодательство 23 марта. Злоупотребление доминирующим положением выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийска. Как показали результаты мониторинга цен, стивидорная компания повысила стоимость услуг по погрузке и выгрузке грузов в экспортно-импортном сегменте с 1 января 2015 года. При этом, по мнению специалистов антимонопольного ведомства, конечная стоимость услуг предприятия возросла без объективных оснований.

Добавим, что аналогичное дело о злоупотреблении доминирующим положением (установление монопольно высокой цены на перевалку удобрений) в отношении ПАО «Мурманский морской торговый порт», ЗАО «Агросфера» и ООО «Мурманский балкерный терминал» 30 марта 2017 года было прекращено. ФАС России не нашла нарушений антимонопольного законодательства в действиях компаний.

В ведомстве посчитали, что цены группы лиц на услуги по перевалке удобрений в 2015 году увеличивались соразмерно расходам, при этом рентабельность их деятельности снизилась (отчасти за счет крупных инвестиций в общую инфраструктуру порта). Такое положение дел не позволяет квалифицировать действие компаний как установление и поддержание монопольно высокой цены.

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