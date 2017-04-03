Сезонный ремонт дорог Новосибирска обойдется в 54 млн рублей

«Уже проведены аукционы и определены подрядчики. В Первомайском районе запущен асфальтобетонный завод», — отметил Локоть, подчеркнув, что качество асфальта проверяет комиссия.

Новосибирские дороги будут ремонтировать тремя способами: «классическим», струйно-инъекционным и с применением литой асфальтобетонной смеси.

Градоначальник напомнил и о том, что впервые минувшей зимой в Новосибирске ремонт улично-дорожной сети проводился при отрицательных температурах методом инфракрасного разогрева. Подобным образом было отремонтировано 630 кв. метров дорожного покрытия.

«Новая технология даёт качественный и надёжный результат. Мы планируем использовать этот опыт и дальше: если зимой работы производились машиной, принадлежащей частной организации, то сейчас для ДЭУ-1 приобретена специальная установка, использование которой уже началось», — сказал мэр.

Анатолий Локоть уверил, что по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» мэрия провела все организационные и конкурсные работы — определены четыре подрядные организации. И с наступлением тепла муниципалитет готов приступить к комплексному ремонту 20 км дорог в рамках федеральной программы. В планах также, капитально ремонтировать дороги и за счёт городского бюджета, продолжится ремонт улиц частного сектора. Торги на реализацию этих проектов состоятся в ближайшее время.

ИА REGNUM сообщало, что город Новосибирск прошел в федеральный проект комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги». Новосибирск вошел в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

По предварительным данным, объём финансирования на реализацию всех мероприятий городской программы с 2017 по 2025 годы составит почти 9,198 млрд рублей в примерной пропорции: 50% — федеральный бюджет, 50% — областной и городской бюджеты.