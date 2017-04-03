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10:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Стала известна сумма вкладов населения Башкирии

УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Отделения — Нацбанка по Башкортостану, вклады физических лиц в кредитных организациях к 1 марта 2017 года составили 341,5 млрд рублей. Темпы роста к началу года составили 101,3 процента.

Источник: Башинформ

1 февраля на счетах населения в банках насчитывалось 336,6 млрд рублей.

В целом по России, вклады физических лиц в кредитных организациях к 1 марта текущего года составили 24 143,6 млрд рублей против 24 117,5 млрд рублей, по данным на 1 февраля.

Как сообщало агентство «Башинформ», в настоящее время на территории Башкортостана действуют 73 кредитных организации, в общей сложности 1082 банковских подразделений.

По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, Башкортостан занимает второе место в банковском секторе Приволжского федерального округа и шестое место в России.

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