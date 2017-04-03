Стала известна сумма вкладов населения Башкирии

1 февраля на счетах населения в банках насчитывалось 336,6 млрд рублей.

В целом по России, вклады физических лиц в кредитных организациях к 1 марта текущего года составили 24 143,6 млрд рублей против 24 117,5 млрд рублей, по данным на 1 февраля.

Как сообщало агентство «Башинформ», в настоящее время на территории Башкортостана действуют 73 кредитных организации, в общей сложности 1082 банковских подразделений.

По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, Башкортостан занимает второе место в банковском секторе Приволжского федерального округа и шестое место в России.