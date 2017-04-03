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11:07 (мск), источник: АиФ Крым

За два месяца в бюджет Крыма поступило 10,4 млрд рублей

Наибольший вес в доходах консолидированного бюджета Крыма занимает налог на прибыль организаций — 6,4 млрд руб за два месяца — пресс-служба министерства финансов РК.

Источник: Reuters

Практически в 2 раза больше доходов поступило в бюджет Крыма за январь-февраль 2017 года, чем за аналогичный период прошлого года, заявили в пресс-службе министерства финансов РК. Так, консолидированный бюджет республики пополнился более чем на 10,4 млрд рублей.

Так, согласно информации ведомства, в республиканский бюджет поступило около 9 млрд рублей, а в местные бюджеты — 1,4 млрд. рублей. Отметим, что Крым также получил 8,6 млрд рублей дотаций, субвенций и других межбюджетных транспортов из федерального бюджета.

Уточним, что в пресс-службе заявили, что наибольший вес в доходах консолидированного бюджета занимает налог на прибыль организаций — 6,4 млрд руб за два месяца. Также стоит отметить, что НДФЛ пополнил бюджет Крыма на 2,3 млрд рублей, акцизы — на 549,5 млн рублей, земельный налог — 109,7 млн рублей и т. д.

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