За два месяца в бюджет Крыма поступило 10,4 млрд рублей

Практически в 2 раза больше доходов поступило в бюджет Крыма за январь-февраль 2017 года, чем за аналогичный период прошлого года, заявили в пресс-службе министерства финансов РК. Так, консолидированный бюджет республики пополнился более чем на 10,4 млрд рублей.

Так, согласно информации ведомства, в республиканский бюджет поступило около 9 млрд рублей, а в местные бюджеты — 1,4 млрд. рублей. Отметим, что Крым также получил 8,6 млрд рублей дотаций, субвенций и других межбюджетных транспортов из федерального бюджета.