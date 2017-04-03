За два месяца в бюджет Крыма поступило 10,4 млрд рублей
Наибольший вес в доходах консолидированного бюджета Крыма занимает налог на прибыль организаций — 6,4 млрд руб за два месяца —
Наибольший вес в доходах консолидированного бюджета Крыма занимает налог на прибыль организаций — 6,4 млрд руб за два месяца —
Практически в 2 раза больше доходов поступило в бюджет Крыма за
Так, согласно информации ведомства, в республиканский бюджет поступило около 9 млрд рублей, а в местные бюджеты — 1,4 млрд. рублей. Отметим, что Крым также получил 8,6 млрд рублей дотаций, субвенций и других межбюджетных транспортов из федерального бюджета.
Уточним, что в