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09:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Нечестных бизнесменов штрафуют во Владивостоке

Администрация Владивостока штрафует предпринимателей за незаконную торговлю, сообщает ИА «Дейта».

Традиционно в Советском районе незаконные торговцы располагаются в районе улицы Русской, 68, а также в поселке Трудовое по адресам Лермонтова, 5 и 60.

Отметим, за торговлю в неустановленных местах для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. За незаконное размещение объектов накладываются штрафы в размере от 1000 до 3000 рублей.

Общая сумма штрафов составила около 170 тысяч рублей, сообщает администрация Владивостока.

Михаил Грач.

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