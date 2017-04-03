Нечестных бизнесменов штрафуют во Владивостоке

Традиционно в Советском районе незаконные торговцы располагаются в районе улицы Русской, 68, а также в поселке Трудовое по адресам Лермонтова, 5 и 60.

Отметим, за торговлю в неустановленных местах для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. За незаконное размещение объектов накладываются штрафы в размере от 1000 до 3000 рублей.

Общая сумма штрафов составила около 170 тысяч рублей, сообщает администрация Владивостока.

Михаил Грач.