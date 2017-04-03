В Новосибирской области выросла безработица, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Уровень безработицы в регионе оценивается в 7,4%. Самая высокая безработица в Сибири отмечена в Республике Тыва — 16,6%, самая низкая в Красноярском крае — 6,1%.

В среднем по СФО уровень безработицы оценивается в 8%, в среднем по России — 5,5%.

В 2015 году уровень безработицы в Новосибирской области оценивался в 6,9%, таким образом отмечается рост показателя на 0,5%.

«В учреждениях государственной службы занятости населения Новосибирской области по состоянию на конец декабря 2016 года зарегистрировано в качестве безработных 15,5 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1% численности рабочей силы», — добавили статистики.