В Новосибирской области выросла безработица
В целом по СФО уровень безработицы оценивается в 8%, среднероссийский уровень — 5,5%.
В целом по СФО уровень безработицы оценивается в 8%, среднероссийский уровень — 5,5%.
В Новосибирской области выросла безработица, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Уровень безработицы в регионе оценивается в 7,4%. Самая высокая безработица в Сибири отмечена в Республике Тыва — 16,6%, самая низкая в Красноярском крае — 6,1%.
В среднем по СФО уровень безработицы оценивается в 8%, в среднем по России — 5,5%.
В 2015 году уровень безработицы в Новосибирской области оценивался в 6,9%, таким образом отмечается рост показателя на 0,5%.
«В учреждениях государственной службы занятости населения Новосибирской области по состоянию на конец декабря 2016 года зарегистрировано в качестве безработных 15,5 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1% численности рабочей силы», — добавили статистики.