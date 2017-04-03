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11:26 (мск), источник: Афиша Daily

Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора

На этой неделе ООО «Сбербанк-Телеком», дочерняя компания Сбербанка, начинает закрытое бета-тестирование виртуальной сотовой сети, сообщает Comnews.

Тестирование стартует в Петербурге и поначалу охватит около 100 сотрудников банка.

По данным Comnews, компания «Сбербанк-Телеком» была зарегистрирована в марте 2016 года, а в августе получила лицензию Роскомнадзора на услуги подвижной радиотелефонной связи в роли виртуального оператора. В июне «Сбербанк-Телеком» перейдет к открытому бета-тестированию в Петербурге, а затем пилотные зоны появятся в Москве и других регионах России. Коммерческий запуск сети «Сбербанк-Телеком» планирует в конце 2017 года.

Отмечается, что «Сбербанк-Телеком» уже запустил оборудование СОРМ и согласовал его со спецслужбами, а инфраструктуру для виртуального оператора предоставит Tele2.

«Пока непонятно, что по этому поводу думает ВТБ, который участвовал в сделке по приобретению Tele2 и который является крупнейшим конкурентом Сбербанка», — отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

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