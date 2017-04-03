Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
На этой неделе ООО «Сбербанк-Телеком», дочерняя компания Сбербанка, начинает закрытое
На этой неделе ООО «Сбербанк-Телеком», дочерняя компания Сбербанка, начинает закрытое
Тестирование стартует в Петербурге и поначалу охватит около 100 сотрудников банка.
По данным Comnews, компания «Сбербанк-Телеком» была зарегистрирована в марте 2016 года, а в августе получила лицензию Роскомнадзора на услуги подвижной радиотелефонной связи в роли виртуального оператора. В июне «Сбербанк-Телеком» перейдет к открытому
Отмечается, что «Сбербанк-Телеком» уже запустил оборудование СОРМ и согласовал его со спецслужбами, а инфраструктуру для виртуального оператора предоставит Tele2.
«Пока непонятно, что по этому поводу думает ВТБ, который участвовал в сделке по приобретению Tele2 и который является крупнейшим конкурентом Сбербанка», — отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.