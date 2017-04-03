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10:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Молдова отказалась от приднестровской электроэнергии, выбрав украинскую

Электроэнергию будут покупать у украинской DTEK Trading по 50,2 долларов за 1 МВт ч, в то время как МолдГРЭС предлагала ее за 54,4 долларов за 1 МВт ч.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, потеряла ключевой контракт на поставки электроэнергии в Молдову, пишет «КоммерсантЪ».

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Электроэнергию будут покупать у украинской DTEK Trading по 50,2 долларов за 1 МВт ч, в то время как МолдГРЭС предлагала ее за 54,4 долларов за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу по 44,9 долларов за 1 МВт ч.

Как пишет издание, тендер затянулся из-за того, что Кишинев и Тирасполь хотели сменить схему с участием посредника — компании «Энергокапитал», близкой к прежнему руководству ПМР.

Посредник получал газ у приднестровского «Тираспольтрансгаза», передавал его в качестве давальческого сырья МолдГРЭС, а затем продавал электроэнергию в Молдову.

По словам источника издания в российских госструктурах, в наличии посредника был заинтересован и молдавский бизнесмен, лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк. Кроме того, в Кишеневе заинтересованные бизнесмены и политики обсуждали с властями Приднестровья возможные условия победы ГРЭС — цену в 49 долларов за 1МВт ч и сохранение посредника в виде «Энергокапитала».

При этом на упразднении схемы настаивали как в Москве, так и новоизбранные президенты Молдовы Игорь Додон и «ПМР» Вадим Красносельский. Один из собеседников «Ъ» утверждает, что незадолго до тендера молдавский «Энергоком» заключил контракт с DTEK на весь годовой объем импорта (около 3 млрд кВт ч).

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.

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