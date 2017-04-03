Молдова отказалась от приднестровской электроэнергии, выбрав украинскую
Электроэнергию будут покупать у украинской DTEK Trading по 50,2 долларов за 1 МВт ч, в то время как МолдГРЭС предлагала ее за 54,4 долларов за 1 МВт ч.
Электроэнергию будут покупать у украинской DTEK Trading по 50,2 долларов за 1 МВт ч, в то время как МолдГРЭС предлагала ее за 54,4 долларов за 1 МВт ч.
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, потеряла ключевой контракт на поставки электроэнергии в Молдову, пишет «КоммерсантЪ».
Электроэнергию будут покупать у украинской DTEK Trading по 50,2 долларов за 1 МВт ч, в то время как МолдГРЭС предлагала ее за 54,4 долларов за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу по 44,9 долларов за 1 МВт ч.
Как пишет издание, тендер затянулся
Посредник получал газ у приднестровского «Тираспольтрансгаза», передавал его в качестве давальческого сырья МолдГРЭС, а затем продавал электроэнергию в Молдову.
По словам источника издания в российских госструктурах, в наличии посредника был заинтересован и молдавский бизнесмен, лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк. Кроме того, в Кишеневе заинтересованные бизнесмены и политики обсуждали с властями Приднестровья возможные условия победы ГРЭС — цену в 49 долларов за 1МВт ч и сохранение посредника в виде «Энергокапитала».
При этом на упразднении схемы настаивали как в Москве, так и новоизбранные президенты Молдовы Игорь Додон и «ПМР» Вадим Красносельский. Один из собеседников «Ъ» утверждает, что незадолго до тендера молдавский «Энергоком» заключил контракт с DTEK на весь годовой объем импорта (около 3 млрд кВт ч).
Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении