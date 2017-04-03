Как в супермаркетах Молдовы обманывают покупателей

На сегодняшний день, для многих людей поход на рынок стал скорее исключением, чем правилом. Теперь у нас почти в шаговой доступности от дома есть супермаркеты, что очень удобно и быстро.

Какие виды обмана существуют в торговых продовольственных сетях?

Есть два самых распространенных вида мошенничества и первых из них, когда этикетка стоит не на самом продукте, а на дальней стенке. Это часто встречается в холодильниках, продавцы клеят стикера с ценой в ряд на стекле или на боковой панели холодильника, при этом, чтобы понять цену товара нужно постараться, иначе на кассе вы можете быть неприятно удивлены дорогим товаром, который не входил в список ваших расходов.

В Молдове нет законов, которые регламентируют, как должны быть развешены ценники в магазинах. У нас сказано, что на товаре должна быть цена, но нигде не сказано, на каком расстоянии от товара ис какой стороны. Нет технических регламентов, все ложится на плечи продавцов и магазина. Они должны к этому добросовестно относиться, ау нас в холодильнике может находиться очень много разной продукции, и столько же этикеток на стекле. Покупателю приходится гадать, что и сколько стоит. Единственное, что может сделать покупатель, отказаться от товара. Но в любом случае замечание администрации магазина сделать стоит- отмечает эксперт в области защиты прав потребителей.

Второй и очень циничный вид обмана в магазинах с самообслуживанием является несоответствие цены товара на стикере в торговом зале и на кассе. Говоря проще на прилавке одна цена, а на кассе другая.

Такие нарушения встречаются часто. Их тяжело отследить. Вот за такое нарушение есть санкции, но доказать это сложно — сообщил эксперт по защите прав потребителя. Хорошо, когда фирма дорожит своим именем и поступает так, как нужно. Все в руках покупателей, только мы сами можем и должны бороться за свои права.