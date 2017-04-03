Минтруд: жители Татарстана в 2016 году зарабатывали в среднем 30 410 рублей

Согласно отчету, по этому показателю Татарстан опережает в Приволжском федеральном округе только Пермский край, где средняя зарплата составила 30 713 рублей. На третьем месте находится Самарская область, где в среднем зарабатывали 28 504 рублей в месяц. Самая маленькая средняя зарплата в 2016 году по Поволжью в Чувашии — 22 736 рублей в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство экономического развития и Министерство финансов обсуждают возможность ограничения выдачи жителям России зарплат наличными, а также оплаты крупных покупок наличными. В качестве возможных мер, помимо ограничения выплат зарплат наличными, власти предлагают ограничить продажу недвижимости, предметов роскоши и автомобилей за наличные деньги.