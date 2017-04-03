Смольный потратит 2 миллиарда рублей на новые троллейбусы для города

Правительство Петербурга потратит 2 миллиарда рублей на новые троллейбусы, передает Фонтанка. Ру. Соответствующий аукцион был объявлен Смольным 31 марта.

По предварительным данным, городские власти хотят закупить 105 троллейбусов с увеличенным автономным ходом: 97 из них будут иметь базовую комплектацию, а в 8 оставшихся будет оборудована стажерская кабина. Согласно плану, новые транспортные средства должны появиться в городе до 31 марта 2018 года.

Приобретения связаны с грядущим чемпионатом мира по футболу.