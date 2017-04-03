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14:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Смольный потратит 2 миллиарда рублей на новые троллейбусы для города

Власти закупят 105 транспортных средств.

Источник: РИА "Новости"

Правительство Петербурга потратит 2 миллиарда рублей на новые троллейбусы, передает Фонтанка. Ру. Соответствующий аукцион был объявлен Смольным 31 марта.

По предварительным данным, городские власти хотят закупить 105 троллейбусов с увеличенным автономным ходом: 97 из них будут иметь базовую комплектацию, а в 8 оставшихся будет оборудована стажерская кабина. Согласно плану, новые транспортные средства должны появиться в городе до 31 марта 2018 года.

Приобретения связаны с грядущим чемпионатом мира по футболу.

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