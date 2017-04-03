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12:25 (мск), источник: Городской репортер

«Донавтовокзал» накажут за навязывание страховок пассажирам

Региональная антимонопольная служба возбудила дело против «Донавтовокзала» и компании «РЕСО-Гарантия» за навязывание страховок пассажирам, сообщает пресс-служба УФАС по Ростовской области.

«Из поступивших обращений следует, что при покупке автобусного билета в кассах автовокзалов и автостанций ПАО “Донавтовокзал” в стоимость проездного документа автоматически включается услуга добровольного страхования от несчастных случаев СПАО “РЕСО-Гарантия” в размере 15−20 рублей, от которой пассажиры не могут отказаться. Полис оформляется отдельным чеком на одной кассовой ленте с билетом. Стоимость навязанного полиса по требованию пассажиров не возвращается», — сказано в сообщении.

УФАС призывает жителей Ростовской области в подобных случаях писать жалобу в их ведомство с приложением копии билета и полиса добровольного страхования.

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