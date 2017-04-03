Волгоград оказался в хвосте рейтинга зарплат жителей городов-миллионников

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Росстата, специалисты специально не включали в список Москву и Санкт-Петербург, потому что в них местные жители традиционно получают наиболее высокие зарплаты, которые некорректно сравнивать с оплатой труда россиян из провинциальных городов.

Так, в Екатеринбурге средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составляет 43 910 рублей, в Красноярске — 41 767 рублей, в Новосибирске — 39 404 рубля, в Нижнем Новгороде — 39 339 рублей, в Уфе — 39 014 рулей, в Ростове-на-Дону — 38 262 рубля, в Воронеже — 32 748 рублей, а в Волгограде — 32 341 рубль.