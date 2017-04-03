Волгоград оказался в хвосте рейтинга зарплат жителей городов-миллионников
Волгоград занял 13-е место в рейтинге зарплат жителей городов миллионников, оказавшись на последней строчке.
Волгоград занял 13-е место в рейтинге зарплат жителей городов миллионников, оказавшись на последней строчке.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Так, в Екатеринбурге средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составляет 43 910 рублей, в Красноярске — 41 767 рублей, в Новосибирске — 39 404 рубля, в Нижнем Новгороде — 39 339 рублей, в Уфе — 39 014 рулей, в