В регионе открылась водная навигация

На основании распоряжения федерального агентства морского и речного транспорта России и приказа начальника Гвардейского района водных путей и судоходства с 1 апреля открыта навигация на Куршском заливе со всеми судоходными путями, на реках Преголя, Дейма, Матросовка, Шешупа, Немонин, Тимбер, Ржевка и Луговая, а также на таких каналах, как Приморский, Полесский, Черняховский и Озерковский.

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает судовладельцам о выполнении Правил плавания по внутренним водным путям и соблюдении всех установленных навигационных знаков.