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11:34 (мск), источник: Мослента

Новая реновация пятиэтажек затронет более 500 кварталов Москвы

При необходимости власти готовы строить дополнительные поликлиники и школы.

Новая программа реновации столичных хрущевок может затронуть более 500 кварталов по всему городу, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

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По его словам, реализовывать программу планируется поквартально. По периметру планируют выстраивать энергоэффективные дома, между которыми будут дворы, зеленые зоны, детские площадки.

При необходимости власти готовы построить дополнительные поликлиники, детсады и школы, подчеркнул Левкин. Более точный перечень работ будет определяться по итогам обследования каждого квартала с учетом мнения жителей.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все ветхие пятиэтажки в столице. Новую программу реновации планируют запустить после окончания первой волны сноса в 2018 году. Вторая волна демонтажа оценивается в восемь тысяч домов, где прописаны 1,6 миллиона москвичей. Первый этап будет финансироваться из городского бюджета, на эти цели уже выделено более 300 миллиардов рублей.

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