Новая реновация пятиэтажек затронет более 500 кварталов Москвы

Новая программа реновации столичных хрущевок может затронуть более 500 кварталов по всему городу, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, реализовывать программу планируется поквартально. По периметру планируют выстраивать энергоэффективные дома, между которыми будут дворы, зеленые зоны, детские площадки.

При необходимости власти готовы построить дополнительные поликлиники, детсады и школы, подчеркнул Левкин. Более точный перечень работ будет определяться по итогам обследования каждого квартала с учетом мнения жителей.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все ветхие пятиэтажки в столице. Новую программу реновации планируют запустить после окончания первой волны сноса в 2018 году. Вторая волна демонтажа оценивается в восемь тысяч домов, где прописаны 1,6 миллиона москвичей. Первый этап будет финансироваться из городского бюджета, на эти цели уже выделено более 300 миллиардов рублей.