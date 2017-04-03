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11:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Перевозчиков нет, но перевозки будут: мэрия Хабаровска ищет желающих для извоза по Амуру

По заверению чиновников, судоходство начнется в конце апреля.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.

Администрация Хабаровска ищет перевозчика, готового заняться извозом дачников по Амуру. По плану, первые суда пойдут уже 29 апреля, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

На то, чтобы возить садоводов и огородников по Амуру, в бюджете города запланировано более 30 миллионов рублей. В этом году перевозка пассажиров будет организована в рамках 44-ФЗ с применением финансового обеспечения за счет бюджетных средств. В настоящее время идёт аукцион. Он должен завершиться 17 апреля. Договор с исполнителем будет подписан не ранее чем через 10 дней после этой даты.

Как отметил мэр Хабаровска Александр Соколов, в новом сезоне продолжат действовать старые льготы.

— В этом году сохраняется расписание. Сохраняются льготы для малообеспеченных пассажиров, несмотря на то, что на 70% расходы частного бизнеса, то есть перевозчика, закрываются бюджетными средствами, деньгами из городской казны, — сообщил мэр Александр Соколов.

Администрация города проинформировала компании, занимающиеся речными перевозками и работающие в других регионах Дальнего Востока, о том, что они могут принять участие в конкурсе. В настоящее время своё участие в аукционе подтвердило только ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Предприятие готовит суда к началу сезона. Следует также отметить, что стоимость билета на речные трамвайчики определяет комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Информация о тарифе на этот год появится ближе к началу навигации.

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