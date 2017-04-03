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11:33 (мск), источник: Капитал

Кабмин обещает «качественно» повысить пенсии в октябре

В рамках проведения пенсионной реформы в Украине с октября будут «качественно» повышены пенсии.

Источник: Капитал

Об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер Владимир Гройсман, передает «112 Украина».

«Мы знаем, каким образом провести реформу пенсионной системы, которая будет отвечать трем критериям: справедливости, бездефицитности на среднесрочной перспективе, и это даст нам возможность уже в октябре, я глубоко убежден в этом, поднять пенсии для украинских граждан. Мы говорили, что мы можем с 1 января поднять минимальную заработную плату вдвое. Мы сказали абсолютную правду. И мы это с вами сделали. Сегодня я говорю совершенно объективно. При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам. Всем. Это уже есть реальность», — рассказал премьер.

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