Кабмин обещает «качественно» повысить пенсии в октябре

Об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер Владимир Гройсман, передает «112 Украина».

«Мы знаем, каким образом провести реформу пенсионной системы, которая будет отвечать трем критериям: справедливости, бездефицитности на среднесрочной перспективе, и это даст нам возможность уже в октябре, я глубоко убежден в этом, поднять пенсии для украинских граждан. Мы говорили, что мы можем с 1 января поднять минимальную заработную плату вдвое. Мы сказали абсолютную правду. И мы это с вами сделали. Сегодня я говорю совершенно объективно. При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам. Всем. Это уже есть реальность», — рассказал премьер.