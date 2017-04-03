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11:47 (мск), источник: Вести Сочи

Парусник «Херсонес» будет курсировать между Ялтой и Сочи

Учебное парусное судно «Херсонес» в апреле уйдет в первую полноценную навигацию. Судно будет курсировать по маршруту Ялта — Севастополь — Новороссийск — Сочи.

Источник: Вести Сочи

Выйти в море корабль планирует уже в ближайшее время. «Мы сейчас проходим предъявления властям на выход в море. Пойдем в Сочи, а к 9 мая вернемся в Севастополь», — сообщил капитан судна Дмитрий Тесленко.

До воссоединения Крыма с Россией парусник гнил в отстойнике Керченского порта. Власти Украины остановили эксплуатацию судна, которое жило за счет круизов, еще в 2006 году, сообщают РИА-Новости-Крым. Официальная причина — оно не приносило прибыль.

В 2015 году Росморпорт решил восстановить «Херсонес». К тому времени в некоторых местах мачты прогнили до дыр, в реставрации нуждались машины, палуба, корпус и каюты. Чтобы восстановить корабль, понадобилось более 150 млн рублей. Ремонт завершился в июне 2016 года.

В 2016 году «Херсонес» принял участие в Черноморской регате больших парусников.

«Регат в этом году на Черном море не предвидится, но планы у нас большие — хождение между портами Севастополь, Ялта, Новороссийск и Сочи», — заявил капитан Дмитрий Тесленко.

В 2017 году на паруснике пройдут обучение курсанты института водного транспорта имени Седова (филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова»). А в конце навигационного сезона, в июле, на судно для обучения пригласят курсантов севастопольских вузов — Севастопольского госуниверситета и филиала университета адмирала Ушакова.

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