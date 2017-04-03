«Архнадзор» раскритиковал проект реставрации станции метро «Аэропорт»

Как говорится в письме, адресованном Московскому метрополитену и департаменту культурного наследия столицы, «титул проекта не соответствует его содержанию: в действительности проект реставрации и приспособления предусматривает практически полное уничтожение подлинного декоративного оформления вестибюлей станции, сохранившегося со времени ее открытия».

По данным «Архнадзора», департамент культурного наследия Москвы принял решение согласовать «проект реставрации и приспособления» вестибюлей станции, выполненный ООО «Бюро А495», в ходе которого целесообразно полностью заменить каменную облицовку вестибюлей станции. Общественное движение призывает руководство метрополитена отказаться от реализации данного проекта, а департамент культурного наследия — пересмотреть решение о согласовании работ.

Станция метро «Аэропорт» была построена в 1938 году по проекту архитекторов Б. С. Виленского, В. А. Ершова и инженера Н. А. Кабанова.