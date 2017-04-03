Виноделие и озеленение: Дон и Крым договорились о сотрудничестве

На ней обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства и экологии — говорили о развитии системы семеноводства, виноградарства, виноделия, а также программ по озеленению.

Одной из важных тем обсуждения стал обмен опытом в сфере виноградарства и виноделия, а также проблемные вопросы, связанные с земельным фондом, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

«Дон и Крым в сфере сельского хозяйства имеют много общего, поэтому обмен опытом будет полезен для обеих сторон. Кроме сотрудничества в аграрных вопросах, было принято решение о создании совместной программы по озеленению республики Крым с привлечением специалистов минприроды Ростовской области и представителей науки», — говорит первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.