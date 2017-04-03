Виноделие и озеленение: Дон и Крым договорились о сотрудничестве
В Ростове прошла двухсторонняя встреча представителей правительства донского региона и Республики Крым.
В Ростове прошла двухсторонняя встреча представителей правительства донского региона и Республики Крым.
На ней обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства и экологии — говорили о развитии системы семеноводства, виноградарства, виноделия, а также программ по озеленению.
Одной из важных тем обсуждения стал обмен опытом в сфере виноградарства и виноделия, а также проблемные вопросы, связанные с земельным фондом, сообщили в
«Дон и Крым в сфере сельского хозяйства имеют много общего, поэтому обмен опытом будет полезен для обеих сторон. Кроме сотрудничества в аграрных вопросах, было принято решение о создании совместной программы по озеленению республики Крым с привлечением специалистов минприроды Ростовской области и представителей науки», — говорит первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Уже в ближайшие время проведут конференцию по выращиванию альтернативных культур. Например, сорго. Также первый заместитель губернатора Ростовской области пригласил крымские предприятия АПК принять участие во II Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который пройдет в Ростове