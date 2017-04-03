Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Киев объяснил причину запрета на въезд Елене Воробей
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Теракт в центре Лондона
11:58 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Виноделие и озеленение: Дон и Крым договорились о сотрудничестве

В Ростове прошла двухсторонняя встреча представителей правительства донского региона и Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

На ней обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства и экологии — говорили о развитии системы семеноводства, виноградарства, виноделия, а также программ по озеленению.

Одной из важных тем обсуждения стал обмен опытом в сфере виноградарства и виноделия, а также проблемные вопросы, связанные с земельным фондом, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

«Дон и Крым в сфере сельского хозяйства имеют много общего, поэтому обмен опытом будет полезен для обеих сторон. Кроме сотрудничества в аграрных вопросах, было принято решение о создании совместной программы по озеленению республики Крым с привлечением специалистов минприроды Ростовской области и представителей науки», — говорит первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Уже в ближайшие время проведут конференцию по выращиванию альтернативных культур. Например, сорго. Также первый заместитель губернатора Ростовской области пригласил крымские предприятия АПК принять участие во II Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который пройдет в Ростове 27−28 апреля. Крымскую делегацию ждут и на праздновании Дня поля — это большое мероприятие состоится летом, в середине июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Пилот авиалайнера умер во время посадки
Участники бойз-бэнда признались, что являются девушками
Пилот авиалайнера умер во время посадки
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Викторина для водителей: проверь свое чувство юмора Вам нужно понять, существовали ли эти машины или технологии в реальности
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь