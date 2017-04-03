В Волгограде ведется мониторинг качества общественного транспорта и его доступности

Каждый месяц на линию выходит все больше новых и комфортабельных автобусов, растет маршрутная сеть. В Волгограде впервые внедряется единый проездной на все виды транспорта. Вместе с тем ведется работа по постоянному мониторингу качества общественного транспорта и его доступности.

Ранее утро. На автостанции на севере Волгограда уже кипит работа. На линию необходимо выпустить несколько десятков автобусов. Все водители, прежде чем сесть за руль, проходят медицинский осмотр. Машины досконально проверяются механиками. Во главе всего — безопасность и комфорт пассажиров.

После всех необходимых процедур автобус готов к выходу на линию. Большая часть водителей на маршрутах имеют многолетний стаж работы. С обновлением подвижного состава и развития сети множество сотрудников вернулись в парк с коммерческих маршрутов. Отмечают: работать по четкому графику на современном автобусе гораздо приятнее.

Евгений Сергиенко, водитель автобуса: «За рулем я 19 лет, на этой машине почти год, машина неплохая. Автоматическая коробка — очень удобно. Зимой тепло, печки работают, летом кондиционер — тоже очень удобно».

В рамках развития комплексной транспортной схемы Волгограда парк только этого муниципального автотранспортного предприятия был обновлен более чем на половину.

Анжелика Лобачева, начальник отдела организации перевозок МУП «ВПТП 7»: «За это время к нам поступило 84 новых комфортабельных, безопасных автобуса. Вся техника работает на газомоторном топливе. Пришла новая техника, был произведен набор. Водители у нас практически все профессионалы. У нас начинающих малое количество, и мы им оказываем особое внимание, все водители проходят стажировку».