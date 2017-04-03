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12:03 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде ведется мониторинг качества общественного транспорта и его доступности

В Волгограде продолжается внедрение новой комплексной транспортной схемы. Одним из главных ее аспектов является развитие общественного транспорта средней и большой вместимости.

Каждый месяц на линию выходит все больше новых и комфортабельных автобусов, растет маршрутная сеть. В Волгограде впервые внедряется единый проездной на все виды транспорта. Вместе с тем ведется работа по постоянному мониторингу качества общественного транспорта и его доступности.

Ранее утро. На автостанции на севере Волгограда уже кипит работа. На линию необходимо выпустить несколько десятков автобусов. Все водители, прежде чем сесть за руль, проходят медицинский осмотр. Машины досконально проверяются механиками. Во главе всего — безопасность и комфорт пассажиров.

После всех необходимых процедур автобус готов к выходу на линию. Большая часть водителей на маршрутах имеют многолетний стаж работы. С обновлением подвижного состава и развития сети множество сотрудников вернулись в парк с коммерческих маршрутов. Отмечают: работать по четкому графику на современном автобусе гораздо приятнее.

Евгений Сергиенко, водитель автобуса: «За рулем я 19 лет, на этой машине почти год, машина неплохая. Автоматическая коробка — очень удобно. Зимой тепло, печки работают, летом кондиционер — тоже очень удобно».

В рамках развития комплексной транспортной схемы Волгограда парк только этого муниципального автотранспортного предприятия был обновлен более чем на половину.

Анжелика Лобачева, начальник отдела организации перевозок МУП «ВПТП 7»: «За это время к нам поступило 84 новых комфортабельных, безопасных автобуса. Вся техника работает на газомоторном топливе. Пришла новая техника, был произведен набор. Водители у нас практически все профессионалы. У нас начинающих малое количество, и мы им оказываем особое внимание, все водители проходят стажировку».

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В целом за последние два года город получил более 250 современных автобусов, которые обслуживают 15 новых и возрожденных маршрутов. К примеру, 95-й автобус появился в схеме движения общественного транспорта Волгограда совсем недавно. Но уже обрел популярность у жителей областного центра. Новые низкопольные автобусы на газомоторном топливе курсируют от поселка ГЭС до улицы Тополевой в Кировском районе. Пассажиры довольны: в автобусе тепло и чисто, приходит точно по расписанию, но все же отмечают — маршрутная сеть еще не совершенна.

Чтобы оказание транспортных услуг соответствовало высоким стандартам качества, все вопросы и пожелания прямо «на колесах» принимают представители межведомственной рабочей группы.

На основе мнений и предложений горожан маршруты реально претерпевают изменения. Так, недавно был скорректирован автобусный маршрут № 21. Теперь он проходит по улице Невской и делает остановку у кинотеатра «Родина», где пассажиры могут пересесть на другие виды транспорта. Немало вопросов у жителей возникает и по транспортным картам. Для экономии и удобства пассажиров в Волгограде впервые внедряется единый проездной на все виды транспорта. Разработаны пакеты услуг с особыми вариантами пересадки в течение часа на муниципальных маршрутах. Предполагается, что две поездки в течение часа будут стоить по 15 рублей каждая, три — по 10 рублей.

Востребованные направления успешно развиваются, в ближайших планах — пополнение трамвайного парка 50 новыми трамваями. Также объявлены аукционы на обслуживание еще шести маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность удаленных поселков Волгограда. Обслуживать их будут более 70 автобусов средней и малой вместимости. Все предложения, полученные в ходе выездной проверки от пассажиров и работников общественного транспорта, будут учтены.

Комплексная транспортная схема постоянно корректируется и дополняется в соответствии с запросами горожан, формируя по-настоящему комфортную и безопасную сеть, которой достойны волгоградцы.

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