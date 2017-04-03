Энергетики Калининграда усилят охрану объектов из-за палов травы
Энергетики Калининграда усилят охрану сетевых объектов
Энергетики Калининграда усилят охрану сетевых объектов
В конце марта власти Калининградской области объявили о начале пожароопасного сезона. Только за месяц в регионе выгорело более 149 га земли.
Энергетики сообщили, что сейчас принимают усиленные меры пожарной безопасности.
«Организованы учения по ликвидации последствий нарушений электроснабжения, проводятся дополнительные осмотры оборудования, осуществляется покос травы на территории объектов. Особое внимание уделяется оперативному взаимодействию и информированию дежурных служб», — сообщили в