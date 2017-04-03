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12:17 (мск), источник: АиФ Калининград

Энергетики Калининграда усилят охрану объектов из-за палов травы

Энергетики Калининграда усилят охрану сетевых объектов из-за пожароопасного сезона. Об этом стало известно 31 марта на заседании регионального штаба по безопасности электроснабжения.

Источник: Аргументы и факты

В конце марта власти Калининградской области объявили о начале пожароопасного сезона. Только за месяц в регионе выгорело более 149 га земли.

Энергетики сообщили, что сейчас принимают усиленные меры пожарной безопасности.

«Организованы учения по ликвидации последствий нарушений электроснабжения, проводятся дополнительные осмотры оборудования, осуществляется покос травы на территории объектов. Особое внимание уделяется оперативному взаимодействию и информированию дежурных служб», — сообщили в пресс-службе правительства.

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