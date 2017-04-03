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13:46 (мск), источник: ИА REGNUM

В Краснодарском крае откроется около 4 тысяч объектов размещения туристов

В летний сезон для отдыхающих на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края оборудуют более 900 тыс. кв. метров пляжей, сообщили в Ростуризме.

Туристов будут принимать около 4000 санаториев, пансионатов с лечением, гостиниц, домов отдыха и детских лагерей. 25 гостиничных комплексов предоставляют отдых по системе «Всё включено», большинство из них находится в Сочи, Геленджике и Анапе.

Горнолыжные курорты Сочи подготовили для туристов пакетные туры, включающие не только проживание, но и целый комплекс развлечений, в который входят прогулочный билет на канатную дорогу, трекинг, посещение веревочного парка приключений и Скайпарка, прокат велосипедов, занятия йогой и входные билеты в этнографический комплекс «Моя Россия».

Всего в Краснодарском крае на период летнего сезона запланировано проведение более 50 интересных событийных мероприятий. Например, фестиваль колокольного звона, конкурсы эстрадных исполнителей «Морской узел» и «Новая волна», праздники урожаев, такие как «Таманская лоза», «Арбузный рай» и любимые всеми гастрономические фестивали.

Более 100 объектов аграрного туризма готовы познакомить отдыхающих с сельским бытом и научить делать вино, печь пироги, выращивать персики и седлать лошадей.

Несмотря на открытие турецкого направления для туристов, власти Кубани рассчитывают принять не меньшее число туристов, чем в предыдущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что «туристическая отрасль готова к “высокому” летнему сезону. На текущем этапе ключевыми задачами является дальнейшее повышение качества отечественного турпродукта и достижение оптимального уровня цен на отдых и путешествия в стране».

Напомним, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.

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