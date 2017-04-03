В Волгограде на подготовку к 1 и 9 мая потратят более двух миллионов рублей

Соответствующие лоты разместил департамент экономического развития администрации Волгограда на сайте госзакупок. Так, на закупку флагов из шелка будет потрачено 500 000 рублей. Еще 995 000 рублей уйдет на оформление сцен на площади Павших Борцов и набережной имени 62-й Армии, а также на монтаж в центре города конструкции «Костры».

Кроме того, исполнитель одного из заказов должен будет сделать за 200 000 рублей 30 тематических плакатов к 1 и 9 мая, которые появятся на информационных стендах по всему городу, а также 100 баннерных посланий за 290 000 рублей.

Еще 247 000 рублей будет потрачено на установку и покраску мобильных флагштоков, а также навешивание на них флагов.