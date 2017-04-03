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14:19 (мск), источник: ИА Башинформ

Вакансий в Башкирии становится всё больше

УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане сохраняется тенденция к росту числа вакансий. На сегодняшний день в республиканском банке вакансий насчитывается 37,3 тысячи рабочих мест.

Источник: Башинформ

В начале года в регионе насчитывалось 32,3 тысячи вакантных мест, заявленных работодателями в службу занятости.

Как сообщили агентству «Башинформ» в службе занятости, численность зарегистрированных безработных составляет 24,3 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы равен 1,21 процента.

Численность занятого населения региона превышает на данный момент 1,892 млн человек.

Общая численность безработных по методологии Международной организации труда превышает 115 тысяч человек. Год назад в республике насчитывалось более 122 тысяч безработных. Таковы результаты последнего обследования рабочей силы в среднем за ноябрь 2016-го — январь 2017 года, проведенного Росстатом.

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