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15:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда утвердили маршруты шаттлов на время ЧМ-2018

Для перевозки болельщиков разработали четыре схемы движения.

Источник: Калининград.Ru

В период проведения чемпионата мира по футболу в Калининграде введут четыре маршрута для автобусов-шаттлов. Постановление, в котором утверждены схемы движения транспорта, опубликовано на сайте городской администрации.

К ЧМ-2018 в городе планируют организовать транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) на Южном и Северном вокзалах, а также перехватывающую парковку в границах улиц Молодой гвардии и Суздальской. У Дома Советов обустроят фан-зону, от которой хотят построить пешеходный мост на Остров. Шаттлы будут курсировать по следующим маршрутам:

— «ТПУ “Северный” — Стадион» (ТПУ «Северный» — площадь Победы — ул. Черняховского — ул. Пролетарская — ул. Сергеева — ул. Черняховского — площадь Василевского — ул. 9 Апреля — ул. Фрунзе — ул. 9 Апреля — Вторая эстакада — улично-дорожная сеть Острова — стадион).

— «ТПУ “Южный” — Стадион» (ТПУ «Южный» — площадь Калинина — проспект Калинина — Вторая эстакада — съезды — улично-дорожная сеть Острова — стадион).

— «Перехватывающая парковка Park&Ride — Стадион» (перехватывающая парковка Park&Ride — ул. Суздальская — Восточная эстакада — улично-дорожная сеть Острова — стадион).

— «Перехватывающая парковка Park&Ride — фан-зона» (перехватывающая парковка Park&Ride — ул. Суздальская — Московский проспект — Вторая эстакада — ул. 9 Апреля — площадь Василевского — ул. Черняховского — ул. Пролетарская — ул. Сергеева — ул. Черняховского — площадь Василевского — ул. 9 Апреля — ул. Фрунзе — Центральная площадь).

Парковку на улице Суздальской планирует обустроить ИК «Авангардинвестстрой». Компания представила свой проект на заседании инвестиционного совета в областном правительстве 30 марта. Площадь парковки составит около 20 га, она будет рассчитана на 4200 мест. Предполагается, что автомобилисты смогут оставлять машины как в дневное, так и в ночное время.

После проведения чемпионата инвестор намерен построить на этом месте жилой комплекс и поликлинику. Кроме того, компания обязуется разработать проект детского сада, который можно будет построить на территории парковки.

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