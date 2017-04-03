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15:16 (мск), источник: Sputnik.by

Минэкономики: ВВП Беларуси потеряет 0,2−0,3% из-за дефицита нефти

Задача по достижению зарплаты в 500 долларов должна стимулировать все отрасли к росту производства, экспорта и повышению рентабельности продаж.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Экономика Беларуси в первом квартале текущего года ощутит потери из-за недопоставок российской нефти, заявил министр экономики республики Владимир Зиновский.

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В первом квартале Россия готова поставить в Беларусь только 4 миллиона тонн нефти, вместо требуемых 6 миллионов. Белорусские НПЗ работали не с полной загрузкой.

«Должно быть по прогнозу 99,% (темп роста ВВП — Sputnik), но из-за того, что нефти мы получили меньше, наши НПЗ были недозагружены и экспорт нефтепродуктов сократился, мы еще две-три десятых процента потеряем», — сказал Зиновский в понедельник журналистам в Минске.

По его словам, правый квартал года не является показательным, чтобы судить о том, как будет развиваться экономика страны в течение года. «Для того чтобы проследить год, недостаточно первого квартала, он на протяжении десятков лет у нас всегда ниже, и для этого есть объективные причины. Зима, низкие температуры… Вот, сейчас оппозиционные СМИ напишут, что экономика Беларуси падает из-за зимы… Но я должен сказать, что по итогам года мы выйдем на плановые показатели», — заявил министр.

Он подчеркнул, что поставленная президентом Александром Лукашенко задача обеспечить зарплату в среднем по стране на конец года не ниже 500 долларов США должна стимулировать все отрасли заниматься вопросами производства и сбыта своей продукции, повышением рентабельности продаж.

Министр также высказал упрек в адрес строительных организаций. По его мнению, даже в условиях стагнации строительная отрасль имеет возможности находить заказы. «Между тем строительные компании привыкли рассчитывать на государство и не стремятся сами обеспечить себя работой», — заявил он.

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